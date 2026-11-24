Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh.

Bày tỏ sự đồng tình với kết quả Kỳ họp thứ 2, cử tri xã Vân Sơn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư và tỉnh quan tâm giải quyết nhiều vấn đề thiết thực từ cơ sở. Cụ thể, cử tri đề nghị ưu tiên nguồn vốn đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT440 kết nối QL6 với xã Vân Sơn và các tuyến giao thông liên vùng Vân Sơn - Cổ Lũng (Thanh Hóa) - Mai Châu; xem xét đầu tư hồ chứa nước đa mục tiêu phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch; rà soát, đưa Dự án thủy điện Suối Hưng ra khỏi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; có quy định chặt chẽ đối với việc đầu tư thủy điện nhỏ tại những khu vực có tiềm năng du lịch, danh lam thắng cảnh.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị ban hành cơ chế, chính sách và nguồn lực hỗ trợ Vân Sơn phát triển du lịch; bố trí kinh phí xây dựng khu tái định cư, di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở về nơi an toàn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, xem xét nâng cấp Trường trung học phổ thông Lũng Vân thành trường phổ thông dân tộc nội trú. Cử tri đề xuất điều chỉnh tiêu chí giao biên chế cấp xã vùng cao, nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và có chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động chuyên trách tại các hội cấp xã.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chiến, xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ Ảnh: TTXVN

Tiếp thu, trao đổi với cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương ghi nhận, nhấn mạnh các kiến nghị đã phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển của địa phương, nhất là đối với một xã vùng cao, địa bàn rộng, điều kiện KT-XH còn nhiều thách thức như Vân Sơn. Các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương nghiêm túc tiếp thu, rà soát, phân loại từng nhóm kiến nghị, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo, kiến nghị các cơ quan T.Ư xem xét. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại thôn Chiến (xã Vân Sơn). Tại đây, bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; phát huy quyền làm chủ và tinh thần tự quản của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần thực sự gương mẫu, trở thành hạt nhân đoàn kết, vận động gia đình và cộng đồng cùng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao quà cho các gia đình chính sách, già làng, người có uy tín trên địa bàn xã Vân Sơn.