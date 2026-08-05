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Thế giới

Cử tri Mỹ đánh giá đảng Dân chủ cao hơn đảng Cộng hòa về kinh tế

Vi Trân
Vi Trân

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos được công bố ngày 3.8, lần đầu tiên trong gần một thập niên, cử tri Mỹ đánh giá đảng Dân chủ có năng lực quản lý nền kinh tế tốt hơn đảng Cộng hòa.

Cụ thể, 37% người tham gia khảo sát lựa chọn đảng Dân chủ, trong khi 36% ủng hộ đảng Cộng hòa. Theo Reuters, 27% còn lại cho biết chưa chắc chắn hoặc cho rằng một đảng khác sẽ làm tốt hơn.

Cử tri Mỹ đánh giá đảng Dân chủ cao hơn đảng Cộng hòa về kinh tế- Ảnh 1.

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ẢNH: HOÀNG ĐÌNH

Theo khảo sát, lợi thế truyền thống của đảng Cộng hòa về quản lý kinh tế đã liên tục bị thu hẹp trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Một trong những nguyên nhân chính là giá xăng tăng mạnh do xung đột với Iran. Mặc dù Tổng thống Trump đề cao những kết quả đạt được từ cuộc xung đột, những tác động kinh tế bắt nguồn từ đó cũng đang ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ tín nhiệm của ông.

Cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tiếp tục giảm, từ 37% trong cuộc thăm dò vào tháng trước xuống còn 35%, chỉ cao hơn 1 điểm phần trăm so với mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông. Kết quả phản ánh sự suy giảm niềm tin của cử tri đối với cách chính quyền xử lý các vấn đề kinh tế.

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Khảo sát cho thấy nếu cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào thời điểm hiện tại, 42% cử tri sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ, so với 37% dành cho đảng Cộng hòa. Trong nhóm cử tri độc lập, đảng Dân chủ dẫn trước 12 điểm phần trăm. Đây là tín hiệu đáng lo ngại đối với đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, khi đảng này đang bảo vệ thế đa số mong manh tại Quốc hội. 

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