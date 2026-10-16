Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule trên Shopee

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng đã phát hiện sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule (thuộc nhóm thực phẩm chức năng) đang kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng ngay kinh doanh và gỡ bỏ thông tin về sản phẩm "Sausando Slimming capsule" ẢNH: CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CUNG CẤP

Trên sàn Shopee, sản phẩm được giới thiệu: bổ sung năng lượng, hỗ trợ đốt mỡ và định hình vóc dáng với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16.6.2023 cho sản phẩm "Sausando Slimming capsule".

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm không cấp "Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16.6.2023" cho sản phẩm Sausando Slimming capsule.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin về sản phẩm "Sausando Slimming capsule" nêu trên.

Đồng thời, khẩn trương rà soát việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) thông báo sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.