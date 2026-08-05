Cục Thuế cảnh báo về doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng

Ngày 5.8, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có thư ngỏ gửi Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, các công ty kế toán, kiểm toán... liên quan vấn đề ngăn ngừa rủi ro về thuế của doanh nghiệp. Theo Cục Thuế, qua rà soát, phân tích dữ liệu quản lý thuế, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp kê khai thua lỗ kéo dài nhiều năm, chuyển giá, báo cáo lãi mỏng hoặc tỷ suất lợi nhuận thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành, tiềm ẩn rủi ro trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Cục Thuế cảnh báo về doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, chuyển giá ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện nay, ngành thuế đang tăng cường các biện pháp quản lý thuế toàn diện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho tất cả các doanh nghiệp. Để công tác quản lý thuế đạt hiệu quả thiết thực và nâng cao sự tuân thủ tự nguyện, Cục Thuế đề nghị các công ty kế toán, kiểm toán nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện công tác kế toán, kiểm toán và tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế ngay trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán, kiểm toán. Qua đó, giúp người nộp thuế nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong việc kê khai, nộp thuế đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Cục Thuế tin tưởng, với năng lực chuyên môn cao và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, các công ty kế toán, kiểm toán sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, chung tay cùng cơ quan thuế xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật thuế, ngăn ngừa các rủi ro về thuế cho doanh nghiệp, hướng tới một hệ thống tài chính - thuế minh bạch, công bằng và phát triển bền vững.

Trước đó, vào giữa tháng 6, Cục Thuế cũng đã có thư ngỏ gửi đến các hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, đại lý thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế về việc phối hợp tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi lập từ 2 hệ thống sổ kế toán. Cụ thể, cơ quan thuế đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kế toán, thuế đến hội viên và khách hàng, làm rõ ranh giới giữa hành vi hợp pháp trong quản trị nội bộ với hành vi vi phạm như lập từ 2 hệ thống sổ kế toán, tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán. Đồng thời, cảnh báo dấu hiệu rủi ro phổ biến trong ghi nhận doanh thu, chi phí, sử dụng hóa đơn, chứng từ...