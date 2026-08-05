Những lưu ý về kê khai thuế khi cho thuê nhà, bất động sản

Theo đó, cá nhân cho thuê nhà, bất động sản không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động cho thuê bất động sản. Tuy nhiên, không sử dụng hóa đơn điện tử không đồng nghĩa với việc không phải kê khai, nộp thuế. Khi phát sinh doanh thu thuộc diện chịu thuế, cá nhân vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Cụ thể, doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm từ hoạt động cho thuê bất động sản phải nộp thuế giá trị gia tăng là 5% trên doanh thu (thuế giá trị gia tăng = doanh thu x 5%) và thuế thu nhập cá nhân là 5% trên phần doanh thu vượt 1 tỉ đồng/năm (thuế thu nhập cá nhân = (doanh thu - 1 tỉ đồng) x 5%).
Trường hợp vừa kinh doanh, vừa cho thuê bất động sản, mức doanh thu 1 tỉ đồng được áp dụng riêng cho từng hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.
Về thời hạn kê khai, nếu cá nhân, hộ kinh doanh trực tiếp kê khai với cơ quan thuế, có thể lựa chọn kê khai 2 lần/năm (lần 1 chậm nhất 31.7 và lần 2 chậm nhất 31.1 của năm dương lịch tiếp theo) hoặc 1 lần/năm (chậm nhất là ngày 31.1 của năm sau). Nếu tổ chức thuê bất động sản kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê nhà, bất động sản thì thực hiện kê khai theo kỳ thanh toán tiền thuê bất động sản.
Về thủ tục đăng ký thuế và biểu mẫu kê khai. Cá nhân, hộ kinh doanh có bất động sản cho thuê chỉ cần kê khai và nộp tờ khai theo mẫu số 01/BĐS, quy định tại Thông tư số 50/2026 là đã đồng thời thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế (không phải thực hiện thêm thủ tục đăng ký riêng).
Về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, sẽ là cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê. Tuy nhiên, trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê trên cùng 1 địa bàn tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố thì thực hiện kê khai thuế, tổng hợp chung cho các bất động sản trên cùng một hồ sơ khai thuế. Đồng thời, được lựa chọn một cơ quan thuế, nơi có bất động sản cho thuê để nộp hồ sơ.
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