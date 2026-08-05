Những lưu ý về kê khai thuế khi cho thuê nhà, bất động sản

Dù đã có nhiều thông tin hướng dẫn đối với cá nhân, hộ kinh doanh kê khai thuế khi cho thuê nhà , bất động sản nhưng nhiều người vẫn còn lúng túng. Mới đây, Thuế cơ sở 3 TP.Huế tổng hợp và đưa ra những lưu ý đối với hoạt động này.

Theo đó, cá nhân cho thuê nhà, bất động sản không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động cho thuê bất động sản. Tuy nhiên, không sử dụng hóa đơn điện tử không đồng nghĩa với việc không phải kê khai, nộp thuế. Khi phát sinh doanh thu thuộc diện chịu thuế, cá nhân vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Cụ thể, doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm từ hoạt động cho thuê bất động sản phải nộp thuế giá trị gia tăng là 5% trên doanh thu (thuế giá trị gia tăng = doanh thu x 5%) và thuế thu nhập cá nhân là 5% trên phần doanh thu vượt 1 tỉ đồng/năm (thuế thu nhập cá nhân = (doanh thu - 1 tỉ đồng) x 5%).

Cá nhân cho thuê nhà, bất động sản lưu ý một số quy định khi kê khai thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Trường hợp vừa kinh doanh, vừa cho thuê bất động sản, mức doanh thu 1 tỉ đồng được áp dụng riêng cho từng hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.