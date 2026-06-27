Cục Thuế livestream giải đáp mọi thắc mắc về quy định thuế mới từ 1.7

Thời gian livestream là từ 10 - 11 giờ ngày 30.6 trên fanpage chính thức của Cục Thuế. Tham gia chương trình sẽ có lãnh đạo các ban, đơn vị của Cục Thuế.

Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7 với nhiều quy định mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngoài ra, các nội dung liên quan luật Quản lý thuế 2025 và văn bản hướng dẫn thi hành, chương trình còn dành thời lượng để giải đáp những nội dung người nộp thuế quan tâm như: các quy định mới về hóa đơn điện tử; quy định về đăng ký thuế, khai thuế và các nội dung người nộp thuế cần lưu ý trong quá trình thực hiện chính sách mới, đặc biệt là các mốc thời gian và yêu cầu tuân thủ theo quy định, giúp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định mới.

Mọi thắc mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế trên cả nước sẽ được các chuyên gia của Cục Thuế giải đáp, được đăng tải trên fanpage của cục.

Luật Quản lý thuế 2025 mang đến nhiều thay đổi quan trọng, tập trung mạnh vào chuyển đổi số, tự động hóa và quản lý dựa trên rủi ro.

10 điểm mới nổi bật tại luật, gồm: phân nhóm người nộp thuế trong quản lý thuế (điều 3); bổ sung các hành vi bị cấm trong quản lý thuế (điều 8); mã số thuế gắn liền với số định danh cá nhân (điều 11); giảm thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế (khoản 5 điều 12); bổ sung quy định về khai thuế thương mại điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh (khoản 4 điều 13); tự động hóa trong hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế (điều 18, điều 19); quản lý các mô hình kinh tế mới và thuế quốc tế (điều 30, điều 31); tăng cường quản lý rủi ro và kiểm tra, thanh tra thuế (điều 43, điều 44); mở rộng dịch vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (điều 51); lộ trình giao dịch điện tử toàn diện (khoản 4 điều 52).

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2026. Tuy nhiên, quy định tại điều 13 về khai thuế, khoản thu khác; tính thuế, khoản thu khác; khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại điều 26 có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.