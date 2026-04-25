Đời sống Cộng đồng

Cùng mua từ 1 người bán dạo, 3 người trúng độc đắc xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
25/04/2026 01:38 GMT+7

3 người đàn ông ở Tây Ninh trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam đài Sóc Trăng khi cùng mua từ 1 người bán dạo.

Anh Lê Du, chủ đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM cho biết 3 vị khách ở Tây Ninh nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng sau khi có 6 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 6 tờ có dãy số 953280 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 4 trúng 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cùng mua từ 1 người bán dạo, 3 người trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 22 tháng 4

ẢNH: NVCC

"Mỗi người trúng 2 tờ, họ ở cùng khu vực nhưng không quen biết nhau. Sau khi có kết quả xổ số ngày 22 tháng 4 mừng rỡ vì biết trúng độc đắc. 1 người nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản, 1 người nhận tiền mặt, người còn lại nhận 2 tỉ tiền mặt, số còn lại nhận chuyển khoản. Có người ngay lập tức gửi tiền trúng số vào ngân hàng, có người mang tiền mặt về nhà chia cho anh em mỗi người một ít", anh Lê Du chia sẻ.

Hình ảnh về những tờ vé số trúng độc đắc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Văn Đình Trung Hiếu, chủ đại lý vé số Đức Thịnh ở Cần Thơ cũng đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho nhóm khách.

Cụ thể, tờ vé có dãy số may mắn 657749 trúng xổ số Cần Thơ ngày 22 tháng 4. Đại lý tiết lộ người trúng là một phụ nữ ngoài 50 tuổi. Sau khi phát hiện trúng số, người này cùng người thân đến đại lý đổi thưởng trong đêm.

Người đàn ông ở TP.HCM trúng 10 tỉ xổ số miền Nam, đến đại lý đổi thưởng

Một người đàn ông ở TP.HCM bất ngờ trúng số độc đắc xổ số miền Nam đài Cà Mau, lập tức tìm đến đại lý vé số bán trúng ở phường Bình Đông để đổi thưởng.

