Cùng sống xanh số 141: Chàng kỹ sư bỏ việc về quê làm mạ khay, giúp dân nhẹ việc, thu nhập cao
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 141: Chàng kỹ sư bỏ việc về quê làm mạ khay, giúp dân nhẹ việc, thu nhập cao

Đoàn Linh - Công Tuấn - Minh Thùy
29/12/2025 07:18 GMT+7

Tốt nghiệp trường ĐH Nông nghiệp 1, Hà Nội, anh Thiều Văn Mạnh ở xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hoá về quê khởi nghiệp bằng việc làm mạ khay. Sau 3 năm đưa dịch vụ vào các đại điền, anh Mạnh đã tăng diện tích mạ giống lên gấp 7 lần và tạo việc làm cho số lượng lao động tại địa phương gấp 10 lần ban đầu.

Anh Thiều Văn Mạnh với tình yêu mãnh liệt dành cho cây lúa, đã từ bỏ công việc tại công ty vào năm 2022 để trở về quê hương khởi nghiệp. Bằng kiến thức chuyên môn từ trường ĐH Nông nghiệp 1 và mô hình mạ khay máy cấy, anh Mạnh không chỉ phục hồi ruộng đất mà còn góp phần vào sứ mệnh cùng sống xanh. 

Cùng sống xanh số 141: Đam mê cây lúa, - Ảnh 1.

Mạ khay được gieo trồng đồng đều, mở hướng sản xuất lúa hiện đại, giảm công sức cho nông dân

Ảnh: Nhật Minh

Vượt qua rào cản từ tư duy đến nguồn vốn

Những ngày đầu khởi nghiệp gặp không ít gian nan. Dù nắm vững kỹ thuật nhưng khó khăn lớn nhất mà anh Mạnh gặp phải chính là nguồn vốn để đầu tư máy móc, khay nhựa và giá thể. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh đã phải vay mượn từ ngân hàng và người thân để có kinh phí mua sắm trang thiết bị. Bên cạnh đó, việc thay đổi thói quen gieo sạ truyền thống của bà con nông dân cũng là một bài toán khó.

Để thuyết phục người dân, anh chọn cách đồng hành trực tiếp cùng họ từ khâu chọn giống, cấy xuống cho đến lúc chăm sóc và thu hoạch. Anh thậm chí còn hỗ trợ chi phí giống và tiền cấy trong năm đầu tiên để bà con tự tin trải nghiệm hiệu quả của công nghệ mới. Kết quả không nằm ngoài dự đoán: mạ khay máy cấy không chỉ giúp cây lúa chống chịu sâu bệnh tốt hơn, hạn chế nấm bệnh so với gieo sạ, mà còn mang lại năng suất và chất lượng vượt trội. Từ quy mô nhỏ ban đầu khoảng 3 vạn khay, sau 3 năm, xưởng của anh đã nâng công suất lên hơn 20 vạn khay mỗi vụ.

Cùng sống xanh số 141: Đam mê cây lúa, - Ảnh 2.

Khay mạ được tập kết, sẵn sàng vận chuyển ra đồng phục vụ cấy máy

Ảnh: Nhật Minh

Khát vọng xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững 

Không dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ cấy thuê, người kỹ sư trẻ này còn hướng tới một quy trình khép kín để bảo vệ quyền lợi cho người nông dân. Anh hiểu rằng rủi ro lớn nhất trong nông nghiệp chính là thời tiết và đầu ra sản phẩm. Vì vậy, anh đã chủ động liên kết với các công ty để bao tiêu sản phẩm, đồng thời cam kết đồng hành cùng bà con trong việc tư vấn kỹ thuật bón phân, phòng trừ sâu bệnh suốt cả mùa vụ.

Câu chuyện của anh Mạnh là minh chứng cho việc nếu có đủ đam mê và sự nhạy bén trong cách làm, nông nghiệp không còn là nghề "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà sẽ trở thành một ngành kinh tế hiện đại, đầy triển vọng cho giới trẻ khởi nghiệp.

Cùng sống xanh số 141: Đam mê cây lúa, - Ảnh 3.

Cánh đồng mạ khay xanh mướt, được gieo trồng tập trung, sẵn sàng phục vụ cấy máy đúng thời vụ

Ảnh: Nhật Minh

 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

