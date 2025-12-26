Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cùng sống xanh số 140: Từ ông chủ chuỗi nông sản sau thu hoạch đến nghiên cứu về thực phẩm thay đổi sự sống
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 140: Từ ông chủ chuỗi nông sản sau thu hoạch đến nghiên cứu về thực phẩm thay đổi sự sống

+2
Công Khởi - Đoàn Linh - Công Tuấn và 2 người khác
26/12/2025 20:45 GMT+7

Đang làm các sản phẩm nông sản sau thu hoạch xuất đi nhiều nước, người sáng lập và điều hành Vinamit nhận ra sự kỳ diệu của thực phẩm trong việc dùng đúng sẽ làm cho con người khỏe hơn, sản sinh và nuôi dưỡng lại các tế bào trẻ hóa trong cơ thể nên ông chọn con đường nghiên cứu giải pháp sống xanh này phục vụ con người.

Trong giai đoạn 2012 - 2015, nỗi lo về thực phẩm bẩn đã thúc đẩy ông Nguyễn Lâm Viên, người sáng lập Công ty cổ phần Vinamit, phát triển chiến lược nông nghiệp hữu cơ. Đến năm 2016, những sản phẩm đầu tiên đạt chứng nhận quốc tế từ Mỹ và Châu Âu đã ra đời, góp phần vào cuộc cách mạng chế biến sâu tại Việt Nam. Hướng tới tương lai bền vững, Vinamit không ngừng khẳng định cam kết cùng sống xanh, mang lại thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Đánh thức giá trị từ hệ vi sinh vật và thực phẩm bản địa

Triết lý cốt lõi của Chủ tịch Vinamit là niềm tin: "Sức khỏe bắt đầu từ một hệ đường ruột khỏe mạnh". Thay vì chỉ tập trung vào năng suất cây trồng, ông Lâm Viên đã đầu tư sâu vào nghiên cứu hệ vi sinh vật bản địa. Thông qua công nghệ lên men chuyên biệt, những loại nông sản bình dị như nước mía, gừng đen, hay trái sơ ri – "kho báu Vitamin C" của người Việt – đã được nâng tầm thành những siêu thực phẩm giàu lợi khuẩn.

Quá trình lên men không chỉ giúp bảo quản tự nhiên mà còn tạo ra các hợp chất thứ cấp có lợi, điều mà nông sản tươi đơn thuần không thể có. Những sản phẩm như bột chuối hay bột bí ngô lên men đóng vai trò là nguồn "thức ăn" dồi dào cho vi sinh vật đường ruột, giúp cơ thể tăng miễn dịch và trẻ hóa từ bên trong. Đây là hướng đi đúng đắn, bắt kịp xu thế thực phẩm chức năng của các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Kết nối diệu kỳ với thiên nhiên

Không dừng lại ở việc sản xuất, mô hình trải nghiệm tại Lâm Viên Gia Trang (Đà Lạt) và Lâm Viên Nông Trang (Bình Dương) đã hiện thực hóa thông điệp: "Thực phẩm thay đổi được sự sống". Tại đây, con người được khuyến khích rời bỏ những bức tường bê tông và sóng điện từ để sống chậm lại, kết nối với đại thiên nhiên.

Đặc biệt, trải nghiệm đi chân trần trên đất để giải phóng ion dương và hấp thụ năng lượng quang dưỡng từ nắng mặt trời không chỉ là liệu pháp tinh thần mà còn mang tính khoa học sâu sắc. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tri thức bản địa đã tạo nên một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững. Ở đó, người nông dân phối hợp cùng doanh nghiệp và nhà khoa học để nâng tầm nông sản, hướng tới đích đến cuối cùng là sự bình an và sức khỏe của mỗi người dân Việt.

Cùng sống xanh số 140: Từ ông chủ chuỗi nông sản - Ảnh 2.

Khoảnh khắc kết nối – đêm trăng rằm tại Lâm Viên Gia Trang

Ảnh: Đoàn Linh

 

Tin liên quan

Cùng sống xanh số 139: Đang làm điện lạnh rẽ sang trồng đào, tăng diện tích trồng gấp 6 lần nhờ dùng vi sinh chăm cây

Cùng sống xanh số 139: Đang làm điện lạnh rẽ sang trồng đào, tăng diện tích trồng gấp 6 lần nhờ dùng vi sinh chăm cây

Đang làm điện lạnh với những công trình lớn ở TP.HCM, anh Lê Văn Biên ở xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa thấy bạn trồng đào cảnh đúng đam mê của mình từ nhỏ nên anh rẽ ngang sang trồng đào. Sau 4 năm canh tác, tới nay anh Biên đã tăng diện tích trồng đào cảnh của mình lên gấp hơn 6 lần diện tích ban đầu nhờ chăm bằng giải pháp vi sinh bản địa.

Cùng sống xanh số 138: Xóa rác nhựa trên vườn, cô gái làm viên nén xơ dừa phân hủy 100%

Cùng sống xanh số 137: Tuổi 22 khởi nghiệp với nghệ nếp đỏ trồng ở núi đá

Khám phá thêm chủ đề

IMO Cùng sống xanh Lâm Viên Gia Trang Lâm Viên Nông Trang VINAMIT Nguyễn Lâm Viên vi sinh bản địa men vi sinh nông sản lên men thực phẩm lên men thực phẩm thay đổi sự sống tiêu dùng xanh rau củ lên men trái cây lên men
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận