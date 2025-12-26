Cùng sống xanh số 140: Từ ông chủ chuỗi nông sản sau thu hoạch đến nghiên cứu về thực phẩm thay đổi sự sống

Trong giai đoạn 2012 - 2015, nỗi lo về thực phẩm bẩn đã thúc đẩy ông Nguyễn Lâm Viên, người sáng lập Công ty cổ phần Vinamit, phát triển chiến lược nông nghiệp hữu cơ. Đến năm 2016, những sản phẩm đầu tiên đạt chứng nhận quốc tế từ Mỹ và Châu Âu đã ra đời, góp phần vào cuộc cách mạng chế biến sâu tại Việt Nam. Hướng tới tương lai bền vững, Vinamit không ngừng khẳng định cam kết cùng sống xanh, mang lại thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Đánh thức giá trị từ hệ vi sinh vật và thực phẩm bản địa

Triết lý cốt lõi của Chủ tịch Vinamit là niềm tin: "Sức khỏe bắt đầu từ một hệ đường ruột khỏe mạnh". Thay vì chỉ tập trung vào năng suất cây trồng, ông Lâm Viên đã đầu tư sâu vào nghiên cứu hệ vi sinh vật bản địa. Thông qua công nghệ lên men chuyên biệt, những loại nông sản bình dị như nước mía, gừng đen, hay trái sơ ri – "kho báu Vitamin C" của người Việt – đã được nâng tầm thành những siêu thực phẩm giàu lợi khuẩn.

Quá trình lên men không chỉ giúp bảo quản tự nhiên mà còn tạo ra các hợp chất thứ cấp có lợi, điều mà nông sản tươi đơn thuần không thể có. Những sản phẩm như bột chuối hay bột bí ngô lên men đóng vai trò là nguồn "thức ăn" dồi dào cho vi sinh vật đường ruột, giúp cơ thể tăng miễn dịch và trẻ hóa từ bên trong. Đây là hướng đi đúng đắn, bắt kịp xu thế thực phẩm chức năng của các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Kết nối diệu kỳ với thiên nhiên

Không dừng lại ở việc sản xuất, mô hình trải nghiệm tại Lâm Viên Gia Trang (Đà Lạt) và Lâm Viên Nông Trang (Bình Dương) đã hiện thực hóa thông điệp: "Thực phẩm thay đổi được sự sống". Tại đây, con người được khuyến khích rời bỏ những bức tường bê tông và sóng điện từ để sống chậm lại, kết nối với đại thiên nhiên.

Đặc biệt, trải nghiệm đi chân trần trên đất để giải phóng ion dương và hấp thụ năng lượng quang dưỡng từ nắng mặt trời không chỉ là liệu pháp tinh thần mà còn mang tính khoa học sâu sắc. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tri thức bản địa đã tạo nên một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững. Ở đó, người nông dân phối hợp cùng doanh nghiệp và nhà khoa học để nâng tầm nông sản, hướng tới đích đến cuối cùng là sự bình an và sức khỏe của mỗi người dân Việt.