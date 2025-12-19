Cùng sống xanh số 139: Đang làm điện lạnh rẽ sang trồng đào, tăng diện tích trồng gấp 6 lần nhờ dùng vi sinh chăm cây

Mở rộng vườn đào gấp 6 lần nhờ hướng đi nông nghiệp xanh

Mô hình trồng đào cảnh tại xã Tân Ninh, Thanh Hóa đang chứng minh sự hiệu quả của nông nghiệp xanh khi diện tích canh tác tăng gấp nhiều lần chỉ sau vài năm. Từ một quy mô nhỏ, vườn đào đã phát triển lên hơn 20 sào, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững cho người dân. Với sự phát triển này, người dân cùng sống xanh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chạy theo sản lượng, mô hình này tập trung nâng cao chất lượng cây, dáng thế và thời điểm ra hoa, hướng tới thị trường đào cảnh phục vụ Tết – phân khúc có giá trị kinh tế cao.

Kiểm tra cành và sức sinh trưởng của cây đào trong vườn, khâu quan trọng để phát hiện sớm sâu bệnh và điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc Ảnh: Nhật Minh

Vi sinh bản địa – “chìa khóa” giúp vườn đào phát triển bền vững

Yếu tố tạo nên sự khác biệt của mô hình là việc chăm sóc cây đào bằng vi sinh bản địa (IMO) thay cho phương pháp canh tác truyền thống phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học.

Những cây đào được chăm sóc theo hướng sử dụng vi sinh bản địa, đất tơi xốp, cây sinh trưởng khỏe Ảnh: Nhật Minh

Phân chuồng được xử lý vi sinh trong thời gian dài trước khi bón giúp:

Cải tạo đất, tăng độ tơi xốp, hạn chế nấm bệnh và mầm bệnh trong đất, giữ ẩm tốt, giúp rễ phát triển khỏe, khử mùi hôi, giảm tác động xấu đến môi trường. Nhờ đó, cây đào sinh trưởng ổn định, lá xanh, cành khỏe, ít sâu bệnh và không bị suy kiệt sau các đợt thời tiết bất lợi.

Kỹ thuật chăm sóc quyết định giá trị đào Tết

Đào cảnh là cây trồng mang tính nghệ thuật, đòi hỏi quy trình chăm sóc tỉ mỉ. Từ uốn cành, tạo tán, cắt dăm đến xử lý ra hoa đều phải căn đúng thời điểm.

Việc tuốt lá, điều tiết sinh trưởng được điều chỉnh linh hoạt theo sự phát triển của nụ và diễn biến thời tiết. Khi nhiệt độ ổn định, hoa nở đều, đúng dịp Tết sẽ giúp cây đạt giá trị cao, dễ tiêu thụ trên thị trường.

Cắt tỉa, tạo tán cho cây đào nhằm định hình dáng thế và phân bố dinh dưỡng hợp lý Ảnh: Nhật Minh

Hướng đi phù hợp cho nông nghiệp đô thị và nông thôn

So với nhiều loại cây nông nghiệp truyền thống, đào cảnh có giá trị kinh tế cao hơn trên cùng đơn vị diện tích nếu được đầu tư đúng kỹ thuật. Việc áp dụng giải pháp sinh học còn giúp giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế rủi ro cho người trồng và môi trường.

Mô hình trồng đào bằng vi sinh bản địa cho thấy tiềm năng lớn trong phát triển nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững, đặc biệt phù hợp với xu hướng sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, hướng đi này còn góp phần thay đổi tư duy canh tác, nâng cao giá trị cây trồng và mở ra cơ hội phát triển lâu dài cho vùng nông thôn.