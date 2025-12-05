Cùng sống xanh số 136: Độc đáo nuôi nấm đông trùng hạ thảo bằng trứng gà và đậu nành nảy mầm





Trong số 136 của chương trình Cùng Sống Xanh, anh Trần Tài, sáng lập Công ty TNHH Nấm Sinh Học Việt Nam, giới thiệu mô hình nuôi đông trùng hạ thảo bằng lòng đỏ trứng gà và đậu nành nảy mầm. Đây là công thức giá thể giàu đạm, acid amin và khoáng chất, giúp nấm phát triển mạnh và giữ hàm lượng dược chất cao hơn so với cách nuôi truyền thống.

Tối ưu công nghệ – Kiểm soát môi trường tự động

Anh Trần Tài ứng dụng hệ thống nhà xưởng chuẩn, tự động kiểm soát CO₂, O₂, nhiệt độ và ánh sáng. Nhờ vậy, toàn bộ quy trình từ giống – phôi – nuôi – chế biến luôn đảm bảo sạch khuẩn và an toàn thực phẩm, phù hợp tiêu chuẩn nấm dược liệu chất lượng cao.

Thu hoạch nấm đông trùng hạ thảo Ảnh: Nhật Minh

Mô hình đạt giải thưởng khởi nghiệp

Với cách làm sáng tạo và hướng đến cộng đồng, mô hình đông trùng hạ thảo hữu cơ của anh đã xuất sắc đạt giải Nhì cuộc thi Thanh niên nông thôn khởi nghiệp. Anh cũng thường xuyên chuyển giao công nghệ, lan tỏa mô hình nấm sạch đến nhiều địa phương.

Chương trình Cùng Sống Xanh tiếp tục khuyến khích các giải pháp nông nghiệp đổi mới sáng tạo, thân thiện với môi trường, đồng thời gửi lời cảm ơn Trung ương Đoàn TNCSHCM đã đồng hành trong hành trình thúc đẩy tiêu dùng xanh.