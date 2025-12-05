Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cùng sống xanh số 136: Độc đáo nuôi nấm đông trùng hạ thảo bằng trứng gà và đậu nành nảy mầm
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 136: Độc đáo nuôi nấm đông trùng hạ thảo bằng trứng gà và đậu nành nảy mầm

Minh Thùy
Minh Thùy
05/12/2025 23:22 GMT+7

Nhận thấy quá trình sinh trưởng và phát triển của nấm đông trùng hạ thảo cần đạm và các acid amin, anh Trần Tài ở TP.HCM (Bà Rịa Vũng Tàu cũ) đã tìm mua trứng gà sạch và nảy mầm cho đậu nành để làm thức ăn cho nấm. Theo anh Tài thì cách này là cách để đông trùng hạ thảo phát huy tối đa dược chất.


Trong số 136 của chương trình Cùng Sống Xanh, anh Trần Tài, sáng lập Công ty TNHH Nấm Sinh Học Việt Nam, giới thiệu mô hình nuôi đông trùng hạ thảo bằng lòng đỏ trứng gà và đậu nành nảy mầm. Đây là công thức giá thể giàu đạm, acid amin và khoáng chất, giúp nấm phát triển mạnh và giữ hàm lượng dược chất cao hơn so với cách nuôi truyền thống.

Tối ưu công nghệ – Kiểm soát môi trường tự động

Anh Trần Tài ứng dụng hệ thống nhà xưởng chuẩn, tự động kiểm soát CO₂, O₂, nhiệt độ và ánh sáng. Nhờ vậy, toàn bộ quy trình từ giống – phôi – nuôi – chế biến luôn đảm bảo sạch khuẩn và an toàn thực phẩm, phù hợp tiêu chuẩn nấm dược liệu chất lượng cao.

Cùng sống xanh số 136: Độc đáo việc nuôi nấm đông trùng hạ thảo - Ảnh 1.

Thu hoạch nấm đông trùng hạ thảo

Ảnh: Nhật Minh

Mô hình đạt giải thưởng khởi nghiệp

Với cách làm sáng tạo và hướng đến cộng đồng, mô hình đông trùng hạ thảo hữu cơ của anh đã xuất sắc đạt giải Nhì cuộc thi Thanh niên nông thôn khởi nghiệp. Anh cũng thường xuyên chuyển giao công nghệ, lan tỏa mô hình nấm sạch đến nhiều địa phương.

Chương trình Cùng Sống Xanh tiếp tục khuyến khích các giải pháp nông nghiệp đổi mới sáng tạo, thân thiện với môi trường, đồng thời gửi lời cảm ơn Trung ương Đoàn TNCSHCM đã đồng hành trong hành trình thúc đẩy tiêu dùng xanh.

Cùng sống xanh số 136: Độc đáo việc nuôi nấm đông trùng hạ thảo - Ảnh 2.

Cắt tỉa từng sợi nấm đông trùng hạ thảo để chuẩn bị sấy

Ảnh: Nhật Minh

