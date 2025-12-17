Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cùng sống xanh số 138: Xóa rác nhựa trên vườn, cô gái làm viên nén xơ dừa phân hủy 100%
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 138: Xóa rác nhựa trên vườn, cô gái làm viên nén xơ dừa phân hủy 100%

Đoàn Linh - Minh Thùy
17/12/2025 06:36 GMT+7

Có 10 năm làm về giống cây trồng, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc ở xã Nam Bang – Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng luôn đau đáu với vấn nạn bầu ươm cây bằng nhựa phế thải bỏ đầy trên vườn ruộng và gây hại cho đất do không thể phân hủy. Niềm trăn trở đó đeo đẳng mãi thôi thúc chị Trúc đi tìm giải pháp cho đất và cây. Và rồi chị Trúc cùng các cộng sự đã tìm ra giải pháp từ xơ dừa và các phế phụ phẩm nông nghiệp ở ngay mảnh đất chị sinh sống.

Cùng Sống Xanh: vấn nạn rác nhựa và giải pháp xanh từ xơ dừa

Câu chuyện về ô nhiễm môi trường từ bầu ươm cây nhựa đang trở thành một vấn đề cấp bách trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Nông dân thường vứt những loại bầu này tại đồng ruộng, gây ra ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường. 

Trước thực trạng này, một giải pháp sinh học đã ra đời: Viên nén ươm cây từ xơ dừa và phế phẩm nông nghiệp. Thay vì vứt bỏ vỏ xơ dừa ở Bình Định và vỏ cà phê, vỏ macca ở Lâm Đồng, đội ngũ đã kết hợp chúng để tạo ra viên nén có khả năng phân hủy sau 6 tháng trong điều kiện dưới đất một cách an toàn.

Cùng sống xanh số 138: Xóa rác nhựa trên vườn, - Ảnh 1.

Viên nén xơ dừa từ phế phẩm nông nghiệp giúp cây ra rễ sau 5–7 ngày, phân hủy hoàn toàn trong đất

Ảnh: Nhật Minh

Hành trình "giải mã" bí quyết 5 ngày ra rễ và thách thức công nghệ

Viên nén xơ dừa đã có mặt ở Việt Nam từ lâu nhưng chưa tối ưu vì hai lý do chính: giá thành cao và cây không ra rễ được. Trong khi người nông dân ươm cây vào đất thì cây ra rễ, nhưng khi ươm vào bầu xơ dừa lại không ra rễ. Đây chính là "nút thắt" lớn nhất. Để giải quyết vấn đề này, đội ngũ thuộc công ty viên nén xanh đã dành thời gian nghiên cứu sâu, khám phá bí quyết ra rễ nhanh là phải xử lý xơ dừa để loại bỏ chất chát. Kết quả là sản phẩm đạt được hiệu quả vượt trội, cây ra rễ chỉ sau 5-7 ngày, đáp ứng điều kiện tiên quyết cho cây giống.

Tuy nhiên, để làm được sản phẩm này cần máy phù hợp. Khó khăn lớn nhất là không có máy móc chuyên dụng bán sẵn trên thị trường. Họ buộc phải tự nghiên cứu và chế tạo, mất đến 1 năm cho hệ thống tự động hóa cao cấp hơn. Quá trình này đầy thử thách, từ việc máy không hoạt động đến việc khách hàng chê viên nén "bung miệng". Đội ngũ đã phải thử nghiệm 5 lần, mất 9 tháng để cải tiến liên tục cho ra sản phẩm hoàn thiện như hiện tại.

Cùng sống xanh số 138: Xóa rác nhựa trên vườn, - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc giới thiệu viên nén xơ dừa – giải pháp thay thế bầu nhựa trong ươm cây giống

Ảnh: Nhật Minh

Thành công thương mại và tiềm năng xuất khẩu

Nhờ vào sự cải tiến không ngừng, sản phẩm đã đạt được những thành tựu đáng kể như quy mô sản xuất, từ một máy ban đầu, đến tháng 11, doanh nghiệp đã sản xuất được 10.000 thùng tương đương 10 triệu viên. Sản phẩm đã được phân phối cho các vườn dâu, trang trại trồng dâu tây và rau thủy canh tại Đà Lạt, các tỉnh Tây Nguyên và miền Bắc. Hiện tại, sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện các giấy tờ kiểm định để chuẩn bị xuất khẩu sang các thị trường lớn như Hàn Quốc, Đông Phi, Úc và Mỹ. Dự kiến năm sau, khi nâng cấp máy móc hoàn tất, năng lực sản xuất sẽ tăng lên 20.000 thùng (tương đương 20 triệu viên).

Cùng sống xanh số 138: Xóa rác nhựa trên vườn, - Ảnh 3.

Vòng bán kết 2 Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh 2025 – nơi các sáng kiến xanh vì nông nghiệp bền vững được lan tỏa

Ảnh: Nhật Minh

Định hướng tiếp cận "nông dân phố"

Bên cạnh thị trường trang trại, doanh nghiệp còn ấp ủ định hướng mang sản phẩm đến với "nông dân phố" – những người làm nông nghiệp nhỏ tại thành phố. Với đặc tính sạch, nhẹ, tiện lợi và bảo vệ môi trường, viên nén xơ dừa giúp việc trồng cây tại nhà phố, chung cư trở nên dễ dàng và thú vị hơn, góp phần tạo thêm mảng xanh cho đô thị. Định hướng tiếp cận hiệu quả nhất là thông qua các khu căn hộ chung cư và các trang thương mại điện tử (Shopee, TikTok, Zalo). Mô hình "20 vỏ chai nhựa đổi sản phẩm dùng thử" cũng là một cách tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả, khuyến khích người dân cùng bảo vệ môi trường.

Cùng sống xanh số 138: Xóa rác nhựa trên vườn, - Ảnh 4.

Giải pháp ươm cây từ viên nén xơ dừa thu hút sự quan tâm của khách tham quan tại không gian sống xanh

Ảnh: Nhật Minh

 

