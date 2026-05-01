Cùng sống xanh số 146: Nuôi tôm sạch từ chế phẩm khóm - đủ - chuối

Cùng Sống Xanh 146 là hành trình từ "nghịch lý" ao tôm đến giải pháp vi sinh bản địa

Trong nuôi tôm truyền thống, một nghịch lý thường xuyên xảy ra: nguồn hữu cơ trong ao rất dồi dào nhưng thức ăn tự nhiên lại không phát triển, khiến tôm vẫn "đói" và môi trường nhanh chóng ô nhiễm. Để giải quyết tận gốc vấn đề này, anh Lâm Hoài Khâm ở tỉnh An Giang đã nghiên cứu và phát triển giải pháp vi sinh bản địa (IMO) dựa trên nền tảng kiến thức công nghệ thực phẩm và sự dẫn dắt của chuyên gia Hoàng Sơn Công.

Giải pháp của Khâm không dựa vào các loại hóa chất đắt tiền mà tận dụng ngay nguồn phụ phẩm nông nghiệp địa phương như vỏ khóm, chuối, đu đủ kết hợp với các loại thảo dược như sài đất, gừng, nha đam. Những nguyên liệu này được lên men cùng các nhóm lợi khuẩn như Bacillus Subtillis, Saccharomyces và Lactobacillus Cerevisiae để tạo ra chế phẩm sinh học có khả năng kích hoạt mạnh mẽ chuỗi thức ăn tự nhiên. Khi tạt xuống ao, vi sinh sẽ phân hủy bùn bã hữu cơ, chuyển hóa khí độc thành chất không độc, giúp môi trường nước trở nên sạch sẽ và giàu dinh dưỡng.

Chế phẩm sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp được pha chế và ủ lên men, giúp xử lý môi trường ao nuôi và tái tạo nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho tôm Ảnh: Đoàn Linh

Tối ưu chi phí và nâng tầm giá trị tôm sạch xuất khẩu

Giá trị kinh tế lớn nhất mà giải pháp vi sinh này mang lại chính là khả năng giúp người nông dân "biến rác thành tiền". Thay vì phải bỏ chi phí lớn để mua các loại men xử lý công nghiệp hoặc hóa chất, bà con có thể tự sản xuất chế phẩm ngay tại nguồn với giá thành cực rẻ. Việc tái tạo được hệ thức ăn tự nhiên (như tảo khuê, động vật phù du) giúp giảm đáng kể lượng thức ăn công nghiệp, từ đó rút ngắn thời gian nuôi và gia tăng tỉ lệ thành công.

Đặc biệt, tôm được nuôi bằng chế phẩm sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp cho chất lượng thương phẩm vượt trội: thịt chắc, màu đỏ đẹp và vị ngon tự nhiên. Điều này không chỉ mang lại niềm tự hào cho người nuôi mà còn là "tấm vé" thông hành quan trọng để tôm Việt tiến vào các thị trường khó tính qua những hợp đồng xuất khẩu lớn. Khi sản phẩm đạt các chứng nhận về an toàn sức khỏe và không dư lượng hóa chất, chuỗi giá trị từ người nông dân đến đơn vị thu mua đều được nâng tầm, tạo nên sự phát triển ổn định và bền vững cho vùng nuôi.

Quá trình chăm sóc và thu hoạch trong mô hình nuôi tôm sạch gắn với môi trường tự nhiên Ảnh: Đoàn Linh

Lan tỏa quy trình đơn giản vì một tương lai xanh

Không dừng lại ở việc kinh doanh, mục tiêu của anh Khâm là tối ưu hóa quy trình để mọi nông dân đều có thể thực hiện một cách đơn giản nhất. Việc chuyển đổi từ tư duy sử dụng hóa chất sang sinh học không chỉ bảo vệ sức khỏe người nuôi mà còn ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường do phế phẩm nông nghiệp bị vứt bỏ bừa bãi. Những mẻ vi sinh thơm mùi tự nhiên được lan tỏa chính là minh chứng cho một tương lai nông nghiệp xanh, nơi con người và môi trường cùng chung sống hài hòa và thịnh vượng.