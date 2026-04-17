Cùng sống xanh số 144: Tạo sinh kế từ cỏ vùng ngập mặn
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 144: Tạo sinh kế từ cỏ vùng ngập mặn

Đoàn Linh - Công Tuấn - Minh Thùy
17/04/2026 19:00 GMT+7

Từ một loài cây mọc hoang trong vùng ngập mặn, cỏ năn tượng đã được người dân vùng miệt thứ của tỉnh An Giang biến thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Câu chuyện không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là hướng đi bền vững giúp thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương.

Từ cây hoang dại đến cơ hội sinh kế mới 

Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, người dân đang đối mặt với thách thức từ biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Trong bối cảnh này, cỏ năn tượng đã trở thành một giải pháp sinh kế bền vững, mang lại hy vọng mới cho cộng đồng Vĩnh Thuận. Cùng Sống Xanh không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là một hướng đi thiết thực để bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Hãy khám phá tiềm năng của cỏ năn tượng trong việc phát triển kinh tế địa phương.

Người dân thu hoạch cỏ năn tượng

Ảnh: Đoàn Linh

Câu chuyện bắt đầu từ một cơ duyên tình cờ khi anh Trịnh Tái Liêu được gợi ý tận dụng loại cây này để làm sản phẩm thủ công. Tuy nhiên, những ngày đầu không hề dễ dàng khi kỹ thuật xử lý nguyên liệu chưa hoàn thiện, dẫn đến tình trạng cỏ bị mốc, thâm và hư hỏng. Đã có thời điểm hàng trăm tấn nguyên liệu phải bỏ đi.

Cỏ năn tượng – loài thực vật bản địa tưởng chừng vô giá trị, nay trở thành nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành thủ công mỹ nghệ

Ảnh: Đoàn Linh

Không bỏ cuộc, anh cùng bà con kiên trì nghiên cứu, hoàn thiện quy trình phơi, bảo quản và chế tác. Từ đó, nghề đan lát từ cỏ năn tượng dần hình thành và phát triển.

Các lao động tại hợp tác xã tỉ mỉ đan lát sản phẩm thủ công, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho cộng đồng địa phương

Ảnh: Đoàn Linh

Xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ tài nguyên bản địa

Khi đã làm chủ kỹ thuật, mô hình hợp tác xã được xây dựng, từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín từ trồng nguyên liệu, thu mua đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay, vùng nguyên liệu đã được mở rộng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Các sản phẩm từ cỏ năn tượng không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản.

Những sản phẩm đan lát từ cỏ năn tượng được vận chuyển đi xuất khẩu

Ảnh: Đoàn Linh

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mô hình còn góp phần giải quyết bài toán sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu, giúp người dân giảm phụ thuộc vào cây trồng truyền thống. Đồng thời, việc tận dụng tài nguyên bản địa cũng hướng đến phát triển kinh tế xanh, bền vững và lâu dài.

Cùng sống xanh số 143: Giúp doanh nghiệp tận dụng cùi dừa non, nhóm sinh viên giành giải nhất cuộc thi FID 2025

Từ trăn trở trước sự lãng phí nguồn cùi dừa non trong ngành xuất khẩu nước dừa, một nhóm sinh viên Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM đã biến phụ phẩm này thành một hệ sinh thái sản phẩm sáng tạo. Hành trình từ những mẻ bánh hỏng đến giải thưởng quốc gia FID 2025 là minh chứng cho tư duy đổi mới và trách nhiệm với nông sản Việt.

