Cùng sống xanh số 145: Khi sinh viên biến 'hạt ngọc trời' thành sữa chua
Minh Thùy
24/04/2026 19:00 GMT+7

Từ khát vọng nâng tầm "hạt ngọc trời", nhóm sinh viên Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM đã vượt qua nhiều thất bại để nghiên cứu thành công sữa chua gạo lên men tự nhiên. Loại sữa này kết hợp với rong biển và thanh long, sản phẩm không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn xuất sắc giành giải cao tại cuộc thi khởi nghiệp, hứa hẹn mang sữa gạo Việt vươn ra thị trường.

Cùng sống xanh 145 là câu chuyện gian nan hành trình biến "cháo" thành sữa chua 

Nhóm sinh viên đã khởi đầu hành trình nghiên cứu với câu hỏi tại sao Việt Nam, cường quốc về gạo, lại có thị trường sữa hạt khiêm tốn, đặc biệt là sữa chua uống từ gạo. Sau 6 tháng miệt mài trong phòng thí nghiệm, họ đã vượt qua nhiều thử nghiệm thất bại để tạo ra sản phẩm mang đậm dấu ấn bản địa. Dưới sự hướng dẫn của cô Duyên, nhóm đã áp dụng phương pháp thủy phân bằng enzyme, góp phần vào mục tiêu cùng sống xanh và đưa sản phẩm gạo lên men ra thị trường.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM nhận giải Nhất với dự án sữa chua gạo lên men tự nhiên

Ảnh: Đoàn Linh

Đột phá với nguyên liệu bản địa và giải thưởng danh giá

Để tạo nên sự khác biệt và tăng hàm lượng dinh dưỡng, nhóm đã thực hiện một bước đi táo bạo: kết hợp sữa chua gạo với rong biển và thanh long. Đây là giải pháp "hai trong một", khi rong biển không chỉ cung cấp chất xơ hòa tan mà còn đóng vai trò như một chất ổn định tự nhiên nhờ cấu trúc carrageenan, giúp sản phẩm không bị tách lớp mà không cần đến hóa chất nhân tạo. Đối với dòng thanh long, nhóm cũng phải xử lý sơ chế kỹ lưỡng trước khi lên men để loại bỏ mùi khó chịu, giữ lại sắc hồng tự nhiên và hương vị thanh mát. Sự kiên trì này đã mang lại "quả ngọt" khi dự án xuất sắc giành giải Nhất trong một cuộc thi khởi nghiệp cấp trường và tiếp tục lọt vào Top 75 cuộc thi SBC Innovation

Sản phẩm sữa chua gạo không chỉ là kết quả của sự đam mê, mà còn là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ dám làm của thế hệ kỹ sư thực phẩm tương lai. Từ những thành công bước đầu, nhóm đang ấp ủ dự định chuẩn hóa quy trình sản xuất, đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường thực tế và vươn tới các hệ thống siêu thị. Mục tiêu xa hơn chính là quảng bá dòng sữa chua đặc sắc của Việt Nam ra khu vực và thế giới, khẳng định giá trị vô hạn của hạt gạo quê hương.

Sản phẩm sữa chua uống Synbiotic từ gạo lên men kết hợp rong biển, giàu dinh dưỡng và lợi khuẩn

Ảnh: Đoàn Linh

 

Tin liên quan

Cùng sống xanh số 144: Tạo sinh kế từ cỏ vùng ngập mặn

Cùng sống xanh số 144: Tạo sinh kế từ cỏ vùng ngập mặn

Từ một loài cây mọc hoang trong vùng ngập mặn, cỏ năn tượng đã được người dân vùng miệt thứ của tỉnh An Giang biến thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Câu chuyện không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là hướng đi bền vững giúp thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương.

Cùng sống xanh số 142: Khi phó giáo sư kỹ thuật bay chế tạo máy chăm tôm giúp nông dân làm giàu

Cùng sống xanh số 143: Giúp doanh nghiệp tận dụng cùi dừa non, nhóm sinh viên giành giải nhất cuộc thi FID 2025

Khám phá thêm chủ đề

Cùng sống xanh IMO vi sinh bản địa hạt ngọc trời sinh viên làm sữa chua gạo sữa chua lợi khuẩn
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
