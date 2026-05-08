Cùng sống xanh số 147: Sinh viên khởi nghiệp - Biến phế phẩm lục bình thành dụng cụ ăn uống chất lượng châu Âu

Cùng sống xanh 147 là câu chuyện t ừ lá lục bình đến bộ dụng cụ ăn xanh dùng một lần

Thông thường, những người thợ thủ công chỉ lấy phần thân lục bình để đan lát, còn phần lá và gốc rễ thường bị vứt bỏ. Nhận thấy sự lãng phí này, nhóm sinh viên trường Đại học FPT Cần Thơ đã bắt tay vào hành trình nghiên cứu để tận dụng những thứ được gọi là phụ phẩm của phụ phẩm. Với tinh thần khởi nghiệp không ngại khó, các bạn đã thử nghiệm xay nhuyễn, trộn phối và ép khuôn để tạo ra những sản phẩm lót ly, chén lá có khả năng thay thế nhựa dùng một lần. Mỗi chiếc chén lá lục bình ra đời là kết quả của một quy trình tỉ mỉ: từ khâu tuyển chọn nguyên liệu ở vùng nước sạch, khử khuẩn bằng máy đến việc sử dụng keo kết dính chuyên biệt đạt chứng nhận an toàn thực phẩm. Những sản phẩm này không chỉ mang vẻ đẹp mộc mạc của đồng quê mà còn sở hữu ưu điểm vượt trội là hoàn toàn từ cellulose, dễ dàng phân hủy trong môi trường mà không để lại rác thải nhựa. Đây chính là lời giải cho bài toán kinh tế tuần hoàn mà những người trẻ đang nỗ lực thực hiện.

Nhóm sinh viên giới thiệu dự án tái chế phế phẩm lục bình thành sản phẩm xanh Ảnh: Đoàn Linh

Sức mạnh từ AI và khát vọng vươn tầm quốc tế

Điểm khác biệt giúp dự án này thoát khỏi cái mác "thủ công mỹ nghệ thông thường" chính là việc ứng dụng công nghệ hiện đại. Nhóm đã sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT và Gemini để phân tích dữ liệu, lược khảo thành phần hóa học của cây lục bình và tối ưu hóa quy trình nghiên cứu và phát triển. Sự hỗ trợ của công nghệ giúp các bạn trẻ rút ngắn thời gian thử nghiệm, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng trong từng sản phẩm. Không chỉ quẩn quanh ở thị trường trong nước, nhóm đã nhắm đến những thị trường khó tính như Châu Âu – nơi người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho các giá trị bền vững.

Với các dòng sản phẩm lót ly chịu nhiệt cho bình trà hay chén lá thân thiện, dự án đang nhận được sự đồng hành tích cực từ các doanh nghiệp và chuyên gia để hoàn thiện quy trình đóng gói, chuẩn hóa đầu ra xuất khẩu.

Vượt lên trên một đồ án tốt nghiệp, dự án còn mở ra sinh kế mới cho phụ nữ và người dân bản địa vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua việc thu gom, sơ chế nguyên liệu. Hành trình từ một loài cây gây nghẽn sông đến những chiếc chén lá trên bàn tiệc cao cấp là minh chứng cho thấy: chỉ cần có tư duy đúng đắn và sự hỗ trợ của công nghệ, không gì là phế phẩm.