Cùng sống xanh số 149: Ý tưởng từ một lần đi ăn, sinh viên biến vỏ trứng thành sản phẩm tinh xảo
Video Thời sự

Minh Thùy
22/05/2026 19:00 GMT+7

Từ một lần đi ăn tại quán, nhóm sinh viên ngành công nghệ đã bật lên ý tưởng biến rác thải thành sản phẩm nghệ thuật. Các bạn đã mở ra hành trình "cùng sống xanh" đầy cảm hứng khi hồi sinh hàng ngàn vỏ trứng bỏ đi thành sản phẩm gốm tinh xảo. Vượt qua hàng trăm lần thất bại, dự án không chỉ mang giá trị thương mại mà còn lan tỏa sinh kế ấm áp đến cộng đồng.

Mọi chuyện bắt đầu khi nhóm sinh viên ngành Marketing và AI cần tìm một đề tài đồ án tốt nghiệp. Giữa vô vàn lựa chọn, các bạn ấn tượng mạnh bởi câu chuyện gốm sứ từ xương động vật của Nhật Bản và thực trạng khan hiếm đất đỏ tại làng gốm Vĩnh Long. Câu hỏi "Liệu có thể thay thế gốm đất đỏ bằng một nguyên liệu thuần rác thải hữu cơ?" đã dẫn lối các bạn đến với vỏ trứng – thứ tưởng chừng chỉ có thể vứt bỏ hoặc làm phân bón – trong một lần cả nhóm đi ăn tại quán ven đường.

Nhóm sinh viên trường ĐH FPT tại Cần Thơ khởi nguồn ý tưởng làm gốm vỏ trứng từ một lần đi ăn cùng nhau

Ảnh: Đoàn Linh

Câu chuyện "vạn sự khởi đầu nan" và công thức vàng từ đống đổ nát

Bắt tay vào làm mới thấy thực tế không đơn giản. Khó khăn đầu tiên ập đến khi nhóm thu gom gần 10 ngàn vỏ trứng từ trang trại gà và phải ngậm ngùi vứt bỏ tất cả chỉ sau hai ngày vì chúng phân hủy quá nhanh. Không nản lòng, các bạn thay đổi chiến thuật, chuyển sang gõ cửa các tiệm bánh, quán cơm để xin nguồn nguyên liệu sạch hơn và xử lý ngay khi nhận được.

Nhưng thử thách lớn nhất nằm ở kỹ thuật sản xuất. Vốn là những người "ngoại đạo" với kiến thức hóa học, nhóm đã phải chủ động tìm kiếm sự tham vấn từ các giảng viên trường ngoài để nghiên cứu tỷ lệ phối trộn. Hàng ngàn vỏ trứng đã bị bỏ đi trong suốt hơn một tháng rưỡi thử nghiệm. Họ chật vật sửa sai từ việc vô tình phát hiện phải bóc màng trứng thì bột xay mới mịn, cho đến việc xử lý những mẻ đổ khuôn đầu tiên bị lồi lõm, bọt khí và rỗng ruột. Bằng sự kiên trì, công thức "vàng" với tỷ lệ chuẩn xác giữa bột vỏ trứng, bột làm đông và dung dịch làm loãng cuối cùng đã ra đời, cho phép tạo nên những chiếc lót ly, chậu cây nhẵn mịn, bền chắc và đạt độ tinh xảo cao.

Những sản phẩm tinh xảo làm từ vỏ trứng

Ảnh: Đoàn Linh

Từ giảng đường bước ra thị trường và sứ mệnh lan tỏa giá trị xanh

Không dừng lại ở việc hoàn thành một đồ án điểm cao, nhóm đã tận dụng triệt để thế mạnh công nghệ và truyền thông của mình. Những hình ảnh, video bắt mắt trên Facebook và TikTok đã giúp sản phẩm gốm vỏ trứng tiếp cận đông đảo người trẻ, nhanh chóng nhận được những đơn hàng đầu tiên từ các thành phố lân cận. Khách hàng tìm đến không chỉ để mua một món đồ trang trí, mà là mua cả câu chuyện đồng hành đầy sáng tạo và trách nhiệm với môi trường.

Đặc biệt, giá trị nhân văn của dự án thực sự tỏa sáng khi nhóm quyết định chuyển giao quy trình kỹ thuật này cho Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP. Cần Thơ. Những chiếc vỏ trứng bỏ đi giờ đây không chỉ bảo vệ môi trường, mà còn mở ra cơ hội hướng nghiệp, tạo thêm thu nhập cho những mảnh đời khiếm khuyết về thể chất. Đó chính là quả ngọt lớn nhất cho tư duy "sống xanh" và tử tế của những bạn sinh viên công nghệ này.

Cùng sống xanh số 146: Nuôi tôm sạch từ chế phẩm khóm - đủ - chuối

Cùng sống xanh số 146: Nuôi tôm sạch từ chế phẩm khóm - đủ - chuối

Tận dụng vỏ trái cây cùng công nghệ IMO4, anh Lâm Hoài Khâm ở tỉnh An Giang đã nghiên cứu chuyển đổi phụ phẩm nông nghiệp thành chế phẩm sinh học giúp giải quyết bài toán chi phí và dịch bệnh trong nuôi tôm, giúp tái tạo thức ăn tự nhiên, làm sạch môi trường ao nuôi. Giải pháp là chìa khóa nâng cao chất lượng tôm sạch, hướng tới sản xuất bền vững.

