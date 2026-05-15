Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cùng sống xanh số 148: Hạt mít thành bánh ăn kiêng
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 148: Hạt mít thành bánh ăn kiêng

+1
Công Việt - Đoàn Linh - Công Tuấn và 1 người khác
15/05/2026 19:00 GMT+7

Từ nguồn phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi, nhóm sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm, trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật, TPHCM đã nghiên cứu biến hạt mít thành bánh quy dinh dưỡng. Nhờ ứng dụng công nghệ làm thoái hóa tinh bột, sản phẩm không chỉ thơm ngon mà còn giàu chất xơ, hỗ trợ tốt cho người ăn kiêng và tiểu đường...

Từ phế phẩm nông nghiệp đến giải thưởng khởi nghiệp sáng tạo 

Ý tưởng tận dụng hạt mít bắt nguồn từ mong muốn giảm thiểu rác thải hữu cơ và nâng cao giá trị nguồn phụ phẩm nông nghiệp. Nhóm sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm, trường ĐH  Công nghệ Kỹ thuật, TPHCM đã nhận thấy hạt mít vốn rất giàu tinh bột, chất xơ và protein nhưng thường chỉ được dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc bỏ đi sau khi lấy thịt quả. Để có nguồn nguyên liệu ổn định, nhóm đã liên kết thu mua hạt từ các cơ sở chế biến mít sấy với chi phí thấp, giúp tối ưu hóa giá trị kinh tế.

Hành trình biến ý tưởng thành hiện thực không hề dễ dàng. Nhóm đã mất hơn 6 tháng miệt mài trong phòng thí nghiệm, trải qua nhiều lần thất bại để tìm ra quy trình sản xuất bột hạt mít tối ưu. Khó khăn lớn nhất nằm ở công đoạn làm "thoái hóa" tinh bột để chuyển hóa chúng thành tinh bột kháng tiêu hóa, giúp tăng cường lợi ích cho hệ đường ruột. Các bạn trẻ đã phải thức trắng đêm để theo dõi nhiệt độ sấy đối lưu và đo đạc các chỉ số cấu trúc, đảm bảo bánh sau khi nướng vẫn giữ được độ giòn xốp đặc trưng mà không bị mất đi hương vị riêng của hạt mít. Sự nỗ lực này đã được đền đáp xứng đáng bằng giải ba tại cuộc thi khởi nghiệp quốc gia "Startup 2025" do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Cùng sống xanh số 148: Khi hạt mít không chỉ là tác dụng “giải tán đám đông” - Ảnh 1.

Nhóm sinh viên HCMUTE nhận giải Ba cuộc thi SV.STARTUP 2025 với dự án bánh quy hạt mít dinh dưỡng

Ảnh: Đoàn Linh

Giải pháp dinh dưỡng mới cho người ăn kiêng và bệnh tiểu đường

Điểm khác biệt lớn nhất của dòng bánh quy hạt mít so với bánh quy truyền thống là chỉ số đường huyết (GI) thấp. Theo PGS.TS Trịnh Khánh Sơn, việc thay thế một phần bột mì bằng bột hạt mít giúp giảm lượng năng lượng nạp vào, đồng thời tận dụng được lượng tinh bột kháng tiêu hóa và chất xơ dồi dào. Điều này giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng chú trọng đến yếu tố sức khỏe khi sử dụng đường ăn kiêng và giảm thiểu chất béo trong công thức. Kết quả kiểm tra cảm quan cho thấy, bánh quy hạt mít không chỉ có mùi thơm đặc trưng, lạ miệng mà còn bổ sung thêm các khoáng chất và vitamin cần thiết. Đây là một hướng đi triển vọng trong việc đa dạng hóa các sản phẩm thực phẩm chức năng, từ bún, mì nuôi cho đến các loại sữa thực vật từ hạt mít trong tương lai.

Cùng sống xanh số 148: Khi hạt mít không chỉ là tác dụng “giải tán đám đông” - Ảnh 2.

Gian hàng trưng bày bánh quy hạt mít – sản phẩm khởi nghiệp xanh của sinh viên HCMUTE tại SV.STARTUP 2025

Ảnh: Đoàn Linh

 

Tin liên quan

Cùng sống xanh số 145: Khi sinh viên biến 'hạt ngọc trời' thành sữa chua

Cùng sống xanh số 145: Khi sinh viên biến 'hạt ngọc trời' thành sữa chua

Từ khát vọng nâng tầm "hạt ngọc trời", nhóm sinh viên Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM đã vượt qua nhiều thất bại để nghiên cứu thành công sữa chua gạo lên men tự nhiên. Loại sữa này kết hợp với rong biển và thanh long, sản phẩm không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn xuất sắc giành giải cao tại cuộc thi khởi nghiệp, hứa hẹn mang sữa gạo Việt vươn ra thị trường.

Cùng sống xanh số 146: Nuôi tôm sạch từ chế phẩm khóm - đủ - chuối

Cùng sống xanh số 147: Sinh viên khởi nghiệp - Biến phế phẩm lục bình thành dụng cụ ăn uống chất lượng châu Âu

Khám phá thêm chủ đề

IMO IMO4 Cùng sống xanh hạt mít Bánh quy ăn kiêng ăn kiêng giảm cân khởi nghiệp Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận