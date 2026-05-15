Cùng sống xanh số 148: Hạt mít thành bánh ăn kiêng

Từ phế phẩm nông nghiệp đến giải thưởng khởi nghiệp sáng tạo

Ý tưởng tận dụng hạt mít bắt nguồn từ mong muốn giảm thiểu rác thải hữu cơ và nâng cao giá trị nguồn phụ phẩm nông nghiệp. Nhóm sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm, trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật, TPHCM đã nhận thấy hạt mít vốn rất giàu tinh bột, chất xơ và protein nhưng thường chỉ được dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc bỏ đi sau khi lấy thịt quả. Để có nguồn nguyên liệu ổn định, nhóm đã liên kết thu mua hạt từ các cơ sở chế biến mít sấy với chi phí thấp, giúp tối ưu hóa giá trị kinh tế.

Hành trình biến ý tưởng thành hiện thực không hề dễ dàng. Nhóm đã mất hơn 6 tháng miệt mài trong phòng thí nghiệm, trải qua nhiều lần thất bại để tìm ra quy trình sản xuất bột hạt mít tối ưu. Khó khăn lớn nhất nằm ở công đoạn làm "thoái hóa" tinh bột để chuyển hóa chúng thành tinh bột kháng tiêu hóa, giúp tăng cường lợi ích cho hệ đường ruột. Các bạn trẻ đã phải thức trắng đêm để theo dõi nhiệt độ sấy đối lưu và đo đạc các chỉ số cấu trúc, đảm bảo bánh sau khi nướng vẫn giữ được độ giòn xốp đặc trưng mà không bị mất đi hương vị riêng của hạt mít. Sự nỗ lực này đã được đền đáp xứng đáng bằng giải ba tại cuộc thi khởi nghiệp quốc gia "Startup 2025" do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Nhóm sinh viên HCMUTE nhận giải Ba cuộc thi SV.STARTUP 2025 với dự án bánh quy hạt mít dinh dưỡng Ảnh: Đoàn Linh

Giải pháp dinh dưỡng mới cho người ăn kiêng và bệnh tiểu đường

Điểm khác biệt lớn nhất của dòng bánh quy hạt mít so với bánh quy truyền thống là chỉ số đường huyết (GI) thấp. Theo PGS.TS Trịnh Khánh Sơn, việc thay thế một phần bột mì bằng bột hạt mít giúp giảm lượng năng lượng nạp vào, đồng thời tận dụng được lượng tinh bột kháng tiêu hóa và chất xơ dồi dào. Điều này giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng chú trọng đến yếu tố sức khỏe khi sử dụng đường ăn kiêng và giảm thiểu chất béo trong công thức. Kết quả kiểm tra cảm quan cho thấy, bánh quy hạt mít không chỉ có mùi thơm đặc trưng, lạ miệng mà còn bổ sung thêm các khoáng chất và vitamin cần thiết. Đây là một hướng đi triển vọng trong việc đa dạng hóa các sản phẩm thực phẩm chức năng, từ bún, mì nuôi cho đến các loại sữa thực vật từ hạt mít trong tương lai.