Cùng sống xanh số 156: Khi người yêu ớt biến đất ngậm hóa chất thành đất sạch an toàn chỉ trong 7 ngày

Trong giai đoạn trước năm 2000, cây ớt từng là niềm tự hào của nông dân ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cũ với năng suất vượt trội. Tuy nhiên, việc lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật suốt hai thập kỷ qua đã khiến đất đai chai cằn, cây trồng mất sức đề kháng trầm trọng. Đứng trước nguy cơ ngành trồng ớt truyền thống bị xóa sổ, anh nông dân Lê Hoàng Trung đã miệt mài tìm kiếm các chuyên gia, các nhà khoa học để tìm giải pháp cứu lấy cây ớt quê mình. Sau nhiều năm cố gắng, anh Trung đã tìm ra một hướng đi mới mang tính đột phá, mở ra hy vọng khôi phục sinh kế bền vững cho hàng chục hộ dân dựa trên giải pháp vi sinh IMO thuận tự nhiên.

Anh Lê Hoàng Trung cải tạo đất bằng vi sinh bản địa IMO, từng bước hồi sinh vùng trồng ớt quê hương Công Việt

Hồi sinh đất cằn và hành trình khống chế dịch bệnh

Nhận thấy đất đai suy kiệt là nguyên nhân cốt lõi khiến cây ớt dễ bị "rút đọt, cùi đầu" ở giai đoạn ra cháng hai, cháng ba, anh Trung đã quyết tâm thay đổi phương thức canh tác. Bằng việc ứng dụng hệ vi sinh vật bản địa (IMO) kết hợp với các nguyên liệu hữu cơ dồi dào tại địa phương như lục bình, thân cây chuối và rác thải nhà bếp, quy trình giải độc và nuôi dưỡng đất đã được rút ngắn chỉ trong vòng một tuần.

Điểm ưu việt của giải pháp vi sinh gốc pha loãng này là khả năng khống chế hoàn toàn bệnh cùi đầu do nhện đỏ hay rầy gây ra, giúp cây phát triển "chậm mà chắc". Cây ớt được nuôi dưỡng bằng IMO có vỏ dày, đặc ruột, bóng đẹp và sở hữu hương vị cay thanh, đậm đà như giống ớt rừng tự nhiên ngày xưa. Không chỉ tăng khả năng kháng bệnh, năng suất canh tác theo mô hình này còn đạt trung bình cao gấp rưỡi so với phương pháp hóa học thông thường.

Vườn ớt bản địa được chăm sóc bằng vi sinh IMO, cây khỏe mạnh và phát triển tự nhiên Công Việt

Nâng tầm nông sản và đa dạng hóa chuỗi giá trị

Thành công từ cánh đồng hữu cơ không chỉ dừng lại ở việc bán ớt tươi với mức giá ổn định luôn trên 30.000 đồng/kg cho các thương lái quen thuộc. Để hạn chế sự bấp bênh của thị trường, anh Trung đã chủ động hướng tới phân khúc chế biến sâu thông qua dòng sản phẩm tương ớt IMO thảo dược. Tận dụng nguồn thảo mộc gia vị phong phú của Việt Nam làm chất bảo quản tự nhiên, ba vị tương ớt chuyên biệt từ cay đậm đến ít cay đã ra đời, phục vụ đa dạng đối tượng người tiêu dùng.

Đây là một hướng đi vô cùng đúng đắn khi thị trường đang thiếu vắng các sản phẩm tương ớt sạch, không phụ gia hóa chất bảo quản nguy hại. Việc đa dạng hóa sản phẩm từ ớt bột đến tương ớt lên men tự nhiên vừa giúp tối ưu hóa giá trị chuỗi nông sản, vừa tạo điểm tựa vững chắc để bà con nông dân yên tâm mở rộng vùng trồng, làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương.