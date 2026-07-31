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Cùng sống xanh số 159: Vườn sinh thái trọn vẹn trong không gian văn hóa bản địa
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 159: Vườn sinh thái trọn vẹn trong không gian văn hóa bản địa

Minh Thùy
Minh Thùy

Từ khu vườn hoang sơ, mô hình du lịch sinh thái miệt vườn của chị Trần Thị Kim Loan, chủ vườn sinh thái Tư Dũng ở xã Nhơn Ái đã trở thành điểm đến thú vị của nhiều du khách đến thành phố Cần Thơ. Nhờ kết hợp chèo xuồng ba lá, ẩm thực đồng quê và đờn ca tài tử, mô hình không chỉ thu hút du khách mà còn giữ gìn bản sắc văn hóa.

Hành trình hồi sinh miền di sản hoang sơ

Nhiều năm về trước, những khu vườn cây ăn trái ở miền Tây Nam Bộ chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Hạ tầng giao thông còn hạn chế cùng mô hình canh tác truyền thống khiến thu nhập của nông dân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sự dịch chuyển trong xu hướng du lịch trải nghiệm gần đây đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho vùng đất này.

Nhờ sự chủ động liên kết giữa các chủ vườn, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp lữ hành, mà mảnh vườn hoang sơ của chị chị Trần Thị Kim Loan, chủ vườn sinh thái Tư Dũng ở xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ từng bước được quy hoạch bài bản. Du khách đến đây không chỉ để tham quan cảnh sắc, mà còn được trực tiếp trải nghiệm hái trái cây tươi ngay tại cành, đắm mình trong không gian cây xanh mát mẻ và tận hưởng sự bình yên vốn có của miền sông nước.

Cùng sống xanh số 159: Bỏ 150 Euro xem mô hình cây trái miền Tây - Ảnh 1.

Du khách trải nghiệm chèo xuồng ba lá, khám phá nét đẹp văn hóa sông nước miền Tây

ẢNH: ĐOÀN LINH

Yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút bền vững cho mô hình này chính là tinh thần mộc mạc và sự chân thành của người dân Nam Bộ. Việc quyết tâm giữ lại nét đẹp tự nhiên, nói không với bê tông hóa cảnh quan đã giúp bảo tồn trọn vẹn không gian văn hóa bản địa. Nhờ đó, mỗi khu vườn sinh thái không chỉ là nơi kinh doanh mà còn trở thành một điểm đến giàu cảm xúc, kết nối con người với thiên nhiên.

Đa dạng hóa trải nghiệm và lan tỏa giá trị văn hóa

Để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đa dạng phân khúc khách hàng, các điểm du lịch sinh thái đã không ngừng sáng tạo, làm mới sản phẩm dịch vụ. Những hoạt động đậm chất sông nước như tự tay chèo xuồng ba lá qua các con rạch nhỏ, trải nghiệm giăng lưới bắt cá hay thưởng thức nồi lẩu mắm đậm đà hương vị đồng quê đều mang lại ấn tượng khó quên.

Cùng sống xanh số 159: Bỏ 150 Euro xem mô hình cây trái miền Tây - Ảnh 2.

Bánh dân gian Nam Bộ – một phần hương vị quê nhà được gìn giữ và giới thiệu đến du khách

ẢNH: ĐOÀN LINH

Đặc biệt, việc đưa nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ vào chương trình phục vụ đã tạo nên nét chấm phá độc đáo, giúp du khách trong và ngoài nước cảm nhận sâu sắc hơn tâm hồn cùng bản sắc văn hóa phong phú của vùng đất phương Nam.

Cùng sống xanh số 159: Bỏ 150 Euro xem mô hình cây trái miền Tây - Ảnh 3.

Những vườn cây sai trĩu quả tạo nên trải nghiệm miệt vườn đặc trưng của Cần Thơ

ẢNH: ĐOÀN LINH

Sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế du lịch và bảo tồn các giá trị di sản chính là chìa khóa vàng giúp du lịch miệt vườn khẳng định vị thế. Trong tương lai, mô hình này không chỉ mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân mà còn tiếp tục lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam ra thế giới.

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