Cùng sống xanh số 158: Biến bột chuối xanh thành viên bột thảo dược làm genZ khoái khẩu

Khi tài nguyên bản địa không còn bị "bỏ phí"

Tình cờ trong một lần đi xuống vùng U Minh Thượng (tỉnh An Giang), nhóm sinh viên trường ĐH Kiên Giang đã chứng kiến thực trạng người trồng chuối ở vùng U Minh Thượng đứng ngồi không yên khi chuối vào mùa thu hoạch mà giá rớt thảm hại. Chuối chín tới thối nhanh, chuối xanh bán tống bán tháo giá rẻ như cho. Cái vòng lẩn quẩn "được mùa - mất giá" cứ bám chặt lấy lưng người nông dân bao đời nay. Nhưng dưới góc nhìn của kinh tế tuần hoàn, các bạn sinh viên nhờ sự tư vấn của giảng viên trong trường đã tìm ra giải pháp biến trái chuối xiêm xanh phát huy giá trị khi chứa tới 63,5% tinh bột kháng.

Tinh bột kháng là loại bột "lỳ lợm", vô bụng không bị dịch dạ dày bào mòn liền mà đi thẳng xuống ruột, làm thức ăn cực bổ dưỡng cho lợi khuẩn. Thay vì để chuối rụng thối ngoài vườn gây ô nhiễm, việc thu mua chuối xanh tận gốc không chỉ giúp bao dòng sông bớt rác hữu cơ, mà còn khép kín vòng đời sản xuất, trả lại giá trị thực cho từng tấc đất quê hương.

Bộ sản phẩm viên tinh bột chuối xanh với nhiều hương vị tự nhiên, hướng đến trải nghiệm dinh dưỡng phù hợp giới trẻ ảnh: Đoàn Linh

Chuyện làm ăn tử tế và cái nắm tay với người nông dân

Làm khoa học trên giấy thì dễ, bắt tay vô làm thực tế mới thấy trầy da tróc vảy. Các bạn trẻ phải đi gõ cửa từng nhà vườn, thuyết phục những hộ nông dân sở hữu cả chục hecta chuối bắt tay hợp tác. Muốn người ta tin, mình phải làm thật, nói thật và tạo đầu ra ổn định để bà con yên tâm bám vườn.

Trong phòng thí nghiệm, không biết bao nhiêu mẻ bột đã hư, viên bột làm ra cứng tới mức "chọi chim cũng ngã". Nhờ các giảng viên cầm tay chỉ việc, nhóm cứ mò mẫm cải tiến từng khâu. Để viên tinh bột dễ ăn, nhóm phối thêm tinh bột nghệ hỗ trợ bao tử, matcha, cacao hợp với xu hướng ẩm thực của genZ và mật ong cho hợp vị.

Quả ngọt rồi cũng đến. Dự án gom trọn giải nhất khởi nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2026. Nhưng có lẽ, niềm vui lớn nhất không nằm ở tấm giấy khen, mà là khi thấy những sọt chuối xiêm xanh của bà con được thu mua tử tế, biến thành bánh quy, snack hay viên uống dinh dưỡng. Một vòng tuần hoàn mới mở ra: nông dân có thêm thu nhập, đất đai bớt gánh nặng, và người tiêu dùng có thêm một sản phẩm xanh - sạch - lành thuần Việt.