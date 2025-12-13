Cuộc cách mạng công nghệ 'Real-time' lần đầu tiên trong lịch sử

Sáng 12.12 tại TP.HCM, Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (WMC 2025) chính thức khai mạc. Sự kiện do Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Tổ chức Siêu trí nhớ VN và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực phối hợp tổ chức dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Hội đồng Trọng tài quốc tế (GOMSA), với sự bảo trợ truyền thông của Báo Thanh Niên và Đài truyền hình TP.HCM (HTV).

Trọng tài giải vô địch Siêu trí nhớ tuyên thệ Ảnh: TRỊNH MINH TRIẾT

Gần 300 vận động viên (VĐV) đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tề tựu về VN để bước vào cuộc đấu trí. Mùa giải năm nay quy tụ đội hình mạnh nhất đến từ các "siêu cường trí nhớ" như Anh, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ…

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Thang Văn Phúc, Chủ tịch T.Ư Hội Kỷ lục gia VN, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi, bày tỏ: "Tôi rất xúc động và vinh dự khi chứng kiến một cuộc thi tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại nước ta. Đây không chỉ là nơi tranh tài, mà là nơi khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo và khai phá tiềm năng trí tuệ con người trong kỷ nguyên mới".

WMC 2025 quy tụ gần 300 tuyển thủ siêu trí nhớ đến từ khắp thế giới Ảnh: TRỊNH MINH TRIẾT

Không khí buổi lễ lắng đọng khi kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Thể thao trí tuệ thế giới, Phó trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi - bước lên sân khấu chia sẻ về 2 người thầy là cố GS Tony Buzan - cha đẻ bộ môn Siêu trí nhớ và Sơ đồ tư duy, cùng cố Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục VN Lê Trần Trường An. "Nhiều người từng bảo tôi hãy đưa ghế của anh Trường An lên hàng đầu, nhưng sinh thời, anh luôn muốn ngồi hàng dưới để lặng lẽ hỗ trợ cho nhiều người khác được tỏa sáng ở hàng trên. Và tại các giải đấu tới, mãi mãi hai chiếc ghế trống của hai người thầy ấy sẽ luôn ở vị trí trang trọng như vậy", ông Nguyễn Phùng Phong xúc động.

Đ ẤU TRƯỜNG CỦA NHỮNG "CỖ MÁY GHI NHỚ"

Theo BTC, tại WMC 2025, các tuyển thủ sẽ phô diễn những năng lực vượt xa giới hạn người thường: Ghi nhớ hàng nghìn con số trong vài phút, tái tạo hình ảnh trừu tượng chính xác tuyệt đối, hay lưu trữ thông tin âm thanh tốc độ cao chỉ trong nháy mắt. 10 nội dung thi đấu được thiết kế để kiểm tra tốc độ xử lý, khả năng tập trung và sức bền não bộ ở mức độ cực hạn.

Ông Nguyễn Phùng Phong chia sẻ tại lễ khai mạc Ảnh: TRỊNH MINH TRIẾT

Đội tuyển Siêu trí nhớ VN năm nay có nhiều gương mặt trẻ tài năng, được đào tạo bài bản về tư duy, kỷ luật và tinh thần hội nhập. Giới chuyên môn dự đoán VN có thể thiết lập 2 - 3 kỷ lục thế giới mới ở các hạng mục thế mạnh như: Ghi nhớ hình ảnh, Số nhanh và Từ ngữ.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của WMC 2025 chính là sự đổi mới toàn diện về công nghệ. "Lần đầu tiên, toàn bộ quy trình từ ra đề - nộp bài - chấm điểm - cập nhật thứ hạng đều được vận hành trên nền tảng số hóa 100%. Mọi diễn biến điểm số sẽ hiển thị theo từng giây. Khán giả ở VN, trọng tài ở Anh hay truyền thông ở Mỹ đều có thể theo dõi cùng một nhịp đập, cùng một khoảnh khắc", ông Nguyễn Phùng Phong nhấn mạnh. Chủ tịch WMC Raymond Keene cũng không giấu được sự thán phục: "Đây là cuộc cách mạng thực sự trong 34 năm tổ chức".

Bên cạnh công nghệ, giải đấu năm nay còn ra mắt chiếc cúp Luân lưu được chế tác từ vàng, bạch kim, pha lê và kim cương bởi những nghệ nhân VN. "Chúng tôi muốn hiện vật này sẽ trở thành di sản, một "ngọc ấn" của cộng đồng trí tuệ toàn cầu lưu giữ cho muôn đời sau", đại diện BTC chia sẻ.

WMC 2025 không chỉ đánh dấu cột mốc VN đăng cai một giải đấu uy tín, mà còn khẳng định vị thế của một quốc gia đang tự tin ghi tên mình lên bản đồ quyền lực của trí tuệ thế giới.