Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa
Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới 2025:

Cuộc cách mạng công nghệ 'Real-time' lần đầu tiên trong lịch sử

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
13/12/2025 06:36 GMT+7

Lần đầu tiên trong suốt 34 năm hình thành và phát triển của Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới (WMC), một cuộc cách mạng công nghệ mang tên "Real-time" (Thời gian thực) chính thức được triển khai, và VN là quốc gia tiên phong kiến tạo nên cột mốc này.

Sáng 12.12 tại TP.HCM, Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (WMC 2025) chính thức khai mạc. Sự kiện do Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Tổ chức Siêu trí nhớ VN và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực phối hợp tổ chức dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Hội đồng Trọng tài quốc tế (GOMSA), với sự bảo trợ truyền thông của Báo Thanh Niên và Đài truyền hình TP.HCM (HTV).

Cuộc cách mạng công nghệ 'Real-time' lần đầu tiên trong lịch sử- Ảnh 1.

Trọng tài giải vô địch Siêu trí nhớ tuyên thệ

Ảnh: TRỊNH MINH TRIẾT

Gần 300 vận động viên (VĐV) đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tề tựu về VN để bước vào cuộc đấu trí. Mùa giải năm nay quy tụ đội hình mạnh nhất đến từ các "siêu cường trí nhớ" như Anh, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ…

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Thang Văn Phúc, Chủ tịch T.Ư Hội Kỷ lục gia VN, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi, bày tỏ: "Tôi rất xúc động và vinh dự khi chứng kiến một cuộc thi tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại nước ta. Đây không chỉ là nơi tranh tài, mà là nơi khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo và khai phá tiềm năng trí tuệ con người trong kỷ nguyên mới".

Cuộc cách mạng công nghệ 'Real-time' lần đầu tiên trong lịch sử- Ảnh 2.

WMC 2025 quy tụ gần 300 tuyển thủ siêu trí nhớ đến từ khắp thế giới

Ảnh: TRỊNH MINH TRIẾT

Không khí buổi lễ lắng đọng khi kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Thể thao trí tuệ thế giới, Phó trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi - bước lên sân khấu chia sẻ về 2 người thầy là cố GS Tony Buzan - cha đẻ bộ môn Siêu trí nhớ và Sơ đồ tư duy, cùng cố Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục VN Lê Trần Trường An. "Nhiều người từng bảo tôi hãy đưa ghế của anh Trường An lên hàng đầu, nhưng sinh thời, anh luôn muốn ngồi hàng dưới để lặng lẽ hỗ trợ cho nhiều người khác được tỏa sáng ở hàng trên. Và tại các giải đấu tới, mãi mãi hai chiếc ghế trống của hai người thầy ấy sẽ luôn ở vị trí trang trọng như vậy", ông Nguyễn Phùng Phong xúc động.

ĐẤU TRƯỜNG CỦA NHỮNG "CỖ MÁY GHI NHỚ"

Theo BTC, tại WMC 2025, các tuyển thủ sẽ phô diễn những năng lực vượt xa giới hạn người thường: Ghi nhớ hàng nghìn con số trong vài phút, tái tạo hình ảnh trừu tượng chính xác tuyệt đối, hay lưu trữ thông tin âm thanh tốc độ cao chỉ trong nháy mắt. 10 nội dung thi đấu được thiết kế để kiểm tra tốc độ xử lý, khả năng tập trung và sức bền não bộ ở mức độ cực hạn.

Cuộc cách mạng công nghệ 'Real-time' lần đầu tiên trong lịch sử- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phùng Phong chia sẻ tại lễ khai mạc

Ảnh: TRỊNH MINH TRIẾT

Đội tuyển Siêu trí nhớ VN năm nay có nhiều gương mặt trẻ tài năng, được đào tạo bài bản về tư duy, kỷ luật và tinh thần hội nhập. Giới chuyên môn dự đoán VN có thể thiết lập 2 - 3 kỷ lục thế giới mới ở các hạng mục thế mạnh như: Ghi nhớ hình ảnh, Số nhanh và Từ ngữ.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của WMC 2025 chính là sự đổi mới toàn diện về công nghệ. "Lần đầu tiên, toàn bộ quy trình từ ra đề - nộp bài - chấm điểm - cập nhật thứ hạng đều được vận hành trên nền tảng số hóa 100%. Mọi diễn biến điểm số sẽ hiển thị theo từng giây. Khán giả ở VN, trọng tài ở Anh hay truyền thông ở Mỹ đều có thể theo dõi cùng một nhịp đập, cùng một khoảnh khắc", ông Nguyễn Phùng Phong nhấn mạnh. Chủ tịch WMC Raymond Keene cũng không giấu được sự thán phục: "Đây là cuộc cách mạng thực sự trong 34 năm tổ chức".

Bên cạnh công nghệ, giải đấu năm nay còn ra mắt chiếc cúp Luân lưu được chế tác từ vàng, bạch kim, pha lê và kim cương bởi những nghệ nhân VN. "Chúng tôi muốn hiện vật này sẽ trở thành di sản, một "ngọc ấn" của cộng đồng trí tuệ toàn cầu lưu giữ cho muôn đời sau", đại diện BTC chia sẻ.

WMC 2025 không chỉ đánh dấu cột mốc VN đăng cai một giải đấu uy tín, mà còn khẳng định vị thế của một quốc gia đang tự tin ghi tên mình lên bản đồ quyền lực của trí tuệ thế giới.

Tin liên quan

Bên trong 'đấu trường não bộ', giải vô địch siêu trí nhớ 2025 có gì?

Bên trong 'đấu trường não bộ', giải vô địch siêu trí nhớ 2025 có gì?

Chiều 12.12, thí sinh bước vào các phần thi sơ đồ tư duy, siêu trí nhớ, đọc nhanh tại Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới năm 2025 lần 34. Bên trong 'đấu trường não bộ' ở TP.HCM có gì?

Tượng đài 'siêu trí nhớ' thế giới Dominic O'Brien: Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu

Khám phá thêm chủ đề

Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới Siêu trí nhớ siêu trí nhớ Nguyễn Phùng Phong Siêu trí nhớ thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận