Cuộc chơi mới với khúc mắc cũ

Trước đó, ở Pakistan liên tiếp xảy ra các vụ tấn công mà nước này cáo buộc thủ phạm là lực lượng Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) được Taliban ở Afghanistan hậu thuẫn. Sự đoản thọ của thỏa thuận nói trên có 2 nguyên do chính.

Trước những ngôi nhà bị hư hại ở Asadabad, tỉnh Kunar, Afghanistan mà chính thể Taliban cho là do Pakistan tấn công ngày 25.11

Ảnh: Reuters

Thứ nhất, đó chỉ là thỏa thuận ngừng chiến thuần túy, không đề cập chứ chưa nói đến xử lý tận gốc rễ vấn đề là Taliban không công nhận đường phân định biên giới còn Pakistan không tin vào tuyên bố của chính thể Taliban ở Afghanistan rằng không ủng hộ, dung túng và tiếp tay TTP hoạt động chống Pakistan. Giao tranh giữa hai bên vì thế đã xảy ra và có thể tái diễn.

Thứ hai, cả Pakistan lẫn Taliban ở Afghanistan hiện đều không chủ định thực sự khắc phục dứt điểm mối bất hòa này mà đều chơi cuộc chơi mới với bất hòa cũ. Duy trì bất hòa và xung khắc có lợi cho những toan tính trước mắt và lâu dài của cả hai bên. Đối với Pakistan, mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an ninh quốc gia trước mọi nguy cơ, đe dọa và coi TTP là thủ phạm chính hiện là cách dễ nhất, đưa lại hiệu quả cao nhất về đối nội cũng như đối ngoại. Giới quân sự ở Pakistan thường dựa vào mối bất hòa này để duy trì vị thế và vai trò quyền lực.

Đối với chính thể Taliban ở Afghanistan, mục tiêu hàng đầu là bảo vệ chủ quyền quốc gia và lãnh thổ. Duy trì bất hòa với Pakistan là nuôi vấn đề, giữ cho nó luôn thời sự cho tới khi Afghanistan đủ thực lực giải quyết theo cách khác.