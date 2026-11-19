Theo AP, trung tâm nghiên cứu Pew ngày 18.11 vừa công bố dự báo cho thấy Hồi giáo đang trên đà vượt Cơ đốc giáo về số lượng tín đồ trên toàn cầu. Theo tổ chức này, cả 2 tôn giáo đều tiếp tục phát triển, nhưng tốc độ tăng trưởng của Hồi giáo nhanh hơn đáng kể.

Một trong những nguyên nhân chính là khác biệt về tỷ lệ sinh. Nhà nhân khẩu học cấp cao của Pew Conrad Hackett cho biết sự gia tăng số lượng tín đồ Hồi giáo chủ yếu đến từ số trẻ em được sinh ra trong các gia đình theo đạo này. “Đó là do số lượng trẻ sơ sinh”, ông giải thích, đồng thời nhận định việc cải đạo và các hình thức thay đổi bản sắc tôn giáo khác có tác động nhỏ hơn nhiều so với tỷ lệ sinh.

Theo số liệu của Pew, trong giai đoạn năm 2020 - 2025, phụ nữ theo đạo Hồi sinh trung bình 3,1 con, cao hơn mức 2,5 con của phụ nữ theo đạo Cơ đốc. Ước tính có khoảng 252 triệu trẻ em được sinh ra từ các bà mẹ Hồi giáo, so với 208 triệu trẻ em từ các bà mẹ theo đạo Cơ đốc.

Người Hồi giáo cầu nguyện xung quanh Kaaba, địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi, tại Thánh đường Hồi giáo lớn ở Mecca (Ả Rập Xê Út) hồi tháng 5.2026 ẢNH: AP

Theo ước tính mới nhất của Pew, vào năm 2020, thế giới có khoảng 2,27 tỉ người theo đạo Cơ đốc và 2,02 tỉ người theo đạo Hồi. Tuy nhiên, cán cân này được dự báo sẽ đảo chiều vào năm 2035, khi số tín đồ Hồi giáo có thể đạt 2,57 tỉ người, vượt mức 2,52 tỉ người theo đạo Cơ đốc.

Xu hướng này được dự báo tiếp tục kéo dài trong những thập niên tiếp theo. Nếu các xu hướng nhân khẩu học hiện nay không thay đổi, đến năm 2070, số người theo đạo Hồi trên toàn cầu có thể vượt 3,6 tỉ, trong khi số tín đồ Cơ đốc giáo đạt gần 3 tỉ người.

Những con số trên nằm trong dự án nghiên cứu quy mô lớn của Pew, nhằm đánh giá sự thay đổi về quy mô các nhóm tôn giáo lớn trên thế giới trong giai đoạn 2020 - 2070. Các dự báo được xây dựng dựa trên những khác biệt về cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ sinh, xu hướng chuyển đổi tôn giáo và mô hình di cư giữa các cộng đồng tín ngưỡng.

Đáng chú ý, Pew còn dự báo dân số thế giới sẽ tăng 29% trong giai đoạn này. Trong số các nhóm tôn giáo được phân tích, chỉ Hồi giáo và Cơ đốc giáo được dự báo tăng trưởng nhanh bằng hoặc vượt tốc độ gia tăng dân số toàn cầu.

Trong khi đó, dù số lượng tuyệt đối người theo đạo Hindu và Do Thái vẫn tăng, tỉ trọng của 2 nhóm này trong dân số toàn cầu được dự báo ổn định hoặc giảm. Đối với Phật giáo, Pew dự đoán cả số lượng tín đồ lẫn tỷ trọng trong dân số thế giới đều đi xuống.

Nhận định về những thay đổi này, nghiên cứu viên cấp cao Gina Zurlo, tại trường Thần học Harvard, chuyên về nhân khẩu học tôn giáo, cho rằng mối quan hệ giữa Cơ đốc giáo và Hồi giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tương quan giữa các cộng đồng tín ngưỡng đang thay đổi.

“Tôi hy vọng mọi người sẽ tìm kiếm cơ hội để được giáo dục liên tôn giáo sâu rộng hơn”, bà nói. Theo bà, sự tiếp xúc trực tiếp giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau có vai trò quan trọng, bởi các mối quan hệ cá nhân có thể giúp con người thấu hiểu và nhìn nhận tích cực hơn về những người có niềm tin khác biệt.