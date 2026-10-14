Cuộc sống của bà Tư Ù 'Đất phương Nam' ở tuổi U.70

Vừa qua, nghệ sĩ Mai Thanh Dung cùng đồng nghiệp đến xem và ủng hộ vở kịch Cuốn truyện bị đốt do sân khấu kịch Hồng Vân dàn dựng. Với bà, Hồng Vân, Hồng Đào, Hữu Nghĩa, Quyền Linh… đều là những học trò thân thương. Nhìn các thế hệ học trò trưởng thành, có chỗ đứng trong nghề, nữ nghệ sĩ không giấu được niềm tự hào.

Nghệ sĩ Mai Thanh Dung tự hào vì có nhiều học trò thành danh ẢNH: M.H

Theo Mai Thanh Dung, thành quả hôm nay của các học trò đến từ sự nghiêm túc với nghề và tinh thần chịu khó, bền bỉ. Bà nhớ lại những năm tháng các em còn đi học, điều kiện kinh tế thiếu thốn nhưng vẫn nỗ lực theo đuổi đam mê.

“Thật ra, về mặt kinh tế, thời các em đi học khó khăn hơn rất nhiều so với hiện tại nhưng các em vẫn cố gắng. Có lần tôi đi xuống căng tin trường, nhìn thấy đồ ăn mà nghẹn ngào. Món thịt kho mà nước với mỡ nhiều hơn thịt, vậy mà các em vẫn ăn và cố gắng làm việc”, bà kể.

Nghệ sĩ Mai Thanh Dung: Lên sân khấu, tôi quên hết bệnh tật

Ở tuổi 68, nghệ sĩ Mai Thanh Dung thừa nhận sức khỏe đã giảm sút so với thời trẻ. Nhiều năm qua, bà phải sống chung với các vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch, trượt đốt sống lưng và tổn thương gai thị, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Dẫu vậy, bà cảm thấy may mắn khi cơ thể hồi phục khá nhanh sau những lần bạo bệnh.

Nhắc đến căn bệnh về mắt, nữ nghệ sĩ cho biết cách đây hơn 20 năm, bác sĩ từng cảnh báo bà có nguy cơ mù bất cứ lúc nào. Từ đó đến nay, bà duy trì việc nhỏ mắt và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Nghệ sĩ Mai Thanh Dung đến xem kịch của học trò Hồng Vân dàn dựng ẢNH: M.H

“Tôi cũng sợ lắm nhưng bây giờ vẫn nhìn thấy, nhỏ mắt thường xuyên và cứ theo dõi. Từ ngày được chẩn đoán bệnh tình đến giờ hơn 20 năm rồi thì mình tuân theo số phận thôi”, bà chia sẻ.

Dù sức khỏe không còn như trước, Mai Thanh Dung vẫn sẵn lòng nhận lời đóng phim nếu có cơ hội. Với bà, nghệ thuật có sức cuốn hút đặc biệt: chỉ cần bước lên sân khấu, bà dường như quên đi những đau đớn, mệt mỏi của cơ thể. Chỉ khi hoàn thành vai diễn, cảm giác mệt nhọc mới trở lại, nhắc bà cần nghỉ ngơi.

Ở tuổi U.70, nữ nghệ sĩ vẫn mong muốn dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật. Bà tin rằng sự tận tụy với nghề sẽ giúp mình có thêm sức mạnh để vượt qua những trở ngại về sức khỏe.

“Mình cứ cống hiến, tự nhiên Tổ nghiệp thương, cho mình vượt qua được hết. Các bạn thấy tôi đó, bao nhiêu năm rồi tôi vẫn như thế. Mệt thì mình nghỉ, khỏe rồi lại tiếp tục diễn”, bà bộc bạch.

Mai Thanh Dung là nghệ sĩ gạo cội với hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật. Bà được đông đảo khán giả nhiều thế hệ nhớ đến qua vai bà Tư Ù trong phim Đất phương Nam. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, bà còn có nhiều năm giảng dạy môn Tiếng nói sân khấu tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, góp phần đào tạo nhiều nghệ sĩ thành danh như Hồng Vân, Hữu Châu, Trung Dân, Hoàng Sơn…