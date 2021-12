Cuộc sống của Hoài Linh ra sao sau nửa năm vướng ồn ào tiền từ thiện?

Nhiều dân mạng Việt Nam kêu gọi tẩy chay bộ phim Snowdrop (tựa Việt: Hoa tuyết điểm) vì có nam diễn viên Heo Joon Ho. Tài tử kỳ cựu này từng góp mặt trong MV bóp méo lịch sử Việt Nam Do you know.