Cuộc sống viên mãn của Elizabeth Hurley ở tuổi 61

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Elizabeth Hurley vừa đón sinh nhật tuổi 61 bằng một thông điệp tích cực gửi đến người hâm mộ. Trên trang Instagram cá nhân có khoảng 3,2 triệu lượt theo dõi, ngôi sao người Anh chia sẻ hình ảnh rạng rỡ cùng dòng trạng thái: "Tôi đang yêu cuộc sống của mình hôm nay". Chia sẻ của bà nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh Elizabeth Hurley đang trải qua giai đoạn nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân.

Trong bài đăng, minh tinh sinh năm 1965 cho biết bà cảm thấy biết ơn vì những gì mình đang có, từ gia đình, công việc đến các mối quan hệ xung quanh. "Những người bạn và gia đình của tôi thật tuyệt vời, tất cả họ làm cho cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn rất nhiều, tôi yêu thương họ bằng cả trái tim mình", Elizabeth Hurley bày tỏ.

Elizabeth Hurley cho biết đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc khi bước sang tuổi 61 ẢNH: AP

Những năm gần đây, nữ diễn viên xuất hiện ít hơn trên màn ảnh nhưng vẫn thường xuyên thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh trẻ trung và phong cách sống tích cực. Trên mạng xã hội, Hurley thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch và hoạt động liên quan đến thương hiệu thời trang, mỹ phẩm do bà sáng lập.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Elizabeth Hurley cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm. Thời gian qua, truyền thông quốc tế liên tục đưa tin về mối quan hệ giữa bà và ca sĩ nhạc đồng quê Billy Ray Cyrus.

Tình yêu mới của Elizabeth Hurley

Trong cuộc trò chuyện với People hồi đầu tháng 6, Billy Ray Cyrus tiết lộ ông và Elizabeth Hurley quen biết từ nhiều năm trước khi cùng tham gia bộ phim Christmas in paradise. Tuy nhiên, phải đến sau này, cả hai mới có cơ hội trò chuyện nhiều hơn và nhận ra sự đồng điệu trong suy nghĩ cũng như cách nhìn nhận cuộc sống.

Nam ca sĩ cho biết điều khiến ông ấn tượng nhất ở Elizabeth Hurley không chỉ là vẻ ngoài quyến rũ mà còn là sự chân thành và tinh thần lạc quan. Theo Cyrus, nữ diễn viên luôn mang đến năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Về phía mình, Elizabeth Hurley không chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm nhưng thường xuyên xuất hiện bên Billy Ray Cyrus. Các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cả hai cùng đi du lịch, tham dự sự kiện và dành nhiều thời gian bên nhau.

Chuyện tình cảm của Elizabeth Hurley nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông quốc tế ẢNH: AP

Một trong những điều khiến Elizabeth Hurley được công chúng yêu mến là cách bà đối diện với tuổi tác. Trong khi nhiều người nổi tiếng né tránh việc nhắc đến tuổi già, nữ diễn viên lại nhiều lần khẳng định bà không xem tuổi tác là rào cản đối với hạnh phúc hay thành công.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Hurley cho biết bà không quá ám ảnh với việc phải trông trẻ hơn tuổi thật. Thay vào đó, bà tập trung duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn và giữ tinh thần tích cực. Nữ diễn viên tin rằng sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống đóng vai trò quan trọng không kém các phương pháp chăm sóc sắc đẹp.

Bên cạnh đó, gia đình cũng là ưu tiên hàng đầu của nữ diễn viên. Con trai Damian Hurley hiện đã trưởng thành và theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí. Elizabeth Hurley nhiều lần bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến con trai phát triển và xây dựng con đường riêng.

Ở tuổi 61, Elizabeth Hurley dường như không còn quá bận tâm đến những áp lực thường thấy của giới giải trí. Thay vào đó, bà dành thời gian cho những điều khiến mình hạnh phúc, từ công việc, gia đình đến các mối quan hệ cá nhân. Sau nhiều năm dưới ánh đèn sân khấu, Elizabeth Hurley vẫn giữ được sự tự tin, lạc quan và sức hút riêng.