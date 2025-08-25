Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cuốc xe cuối cùng của tài xế công nghệ xấu số
Video Thời sự

Cuốc xe cuối cùng của tài xế công nghệ xấu số

Trần Kha
Trần Kha
25/08/2025 20:04 GMT+7

Tài xế xe ôm công nghệ chở khách di chuyển trên đường Hà Huy Giáp (TP.HCM) xảy ra tai nạn giao thông khiến tài xế tử vong.

Cuốc xe cuối cùng của tài xế công nghệ xấu số

Cuốc xe cuối cùng của tài xế công nghệ xấu số

Đến 18 giờ ngày 25.8, Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy xảy ra trên đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông giáp với phường Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM khiến tài xế xe ôm công nghệ tử vong.

Cuốc xe cuối cùng của tài xế công nghệ xấu số

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, xe tải biển số 60H - 009.xx chạy trên đường Hà Huy Giáp, hướng từ cầu vượt Ngã Tư Ga về cầu Phú Long.

Khi còn cách giao lộ đường Hà Huy Giáp - TL41, phường An Phú Đông giáp với phường Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM thì xe tải xảy ra tai nạn với xe máy biển số 95E1 - 217.xx do người đàn ông chạy xe ôm công nghệ điều khiển, chở phía sau nam hành khách.

Tai nạn khiến tài xế xe ôm công nghệ tử vong tại chỗ, hành khách ngồi sau xe máy may mắn thoát nạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Hà Huy Giáp ùn ứ kéo dài.

- Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn

ẢNH: TRẦN KHA

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến giải quyết hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế công nghệ tên là P.H.T (44 tuổi, ở tỉnh Hải Dương cũ). Công an cũng đã trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe tải và xe máy khiến tài xế xe ôm công nghệ tử vong.


tai nạn tai nạn giao thông tài xế công nghệ gặp nạn tử vong tin tức TP.HCM tài xế tử vong tài xế công nghệ tử vong
Xem thêm bình luận