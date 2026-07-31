Cựu cán bộ điều tra kêu oan bất thành, bị bắt giam ngay tại tòa

Ngày 31.7, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với bị cáo Trần Minh Đức Trọng (39 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 28, quận Bình Thạnh cũ) về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo điểm d, khoản 2 điều 290 bộ luật Hình sự.

HĐXX phúc thẩm phiên tòa bị cáo Trần Minh Đức Trọng kêu oan ẢNH: ĐAN KHUÊ

Đồng thời, sau khi tuyên án, HĐXX đã công bố quyết định bắt tạm giam 45 ngày tại tòa đối với Trần Minh Đức Trọng để đảm bảo công tác thi hành án. Trước đó, bị cáo được tại ngoại khi xét xử.

Liên quan đến vụ án, TAND khu vực 5 - TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Phan Nhật Truyền (38 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; Trần Thị Bích Ngọc (40 tuổi, sống cùng với bị cáo Trọng) 3 năm tù. Hai bị cáo này không kháng cáo.

Rủ nhau "rút ruột" tài khoản lừa đảo

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2.1.2025, Phan Nhật Truyền lên mạng xã hội tìm việc thì được một đối tượng (không rõ lai lịch) thuê mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, tải ứng dụng ngân hàng vào điện thoại.

Sau đó, Truyền mang điện thoại sang Campuchia giao cho nhóm này quản lý, sử dụng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Truyền biết rõ các tài khoản này dùng vào mục đích bất hợp pháp nhưng vẫn tiếp tay bằng cách quét nhận diện khuôn mặt mỗi khi nhóm này yêu cầu.

Khi bỏ trốn về Việt Nam, ngày 12.1.2025, Truyền đến nhà Trần Minh Đức Trọng kể lại toàn bộ sự việc. Đồng thời, nói với Trọng, các đối tượng Campuchia liên tục gọi điện đòi lại tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ban đầu, Trọng hướng dẫn Truyền đến cơ quan công an trình báo. Tuy nhiên, sau khi uống vài lon bia, Trọng thay đổi ý định, nói Truyền là sẽ có cách xử lý khác và đợi Trần Thị Bích Ngọc về cùng bàn bạc.

Khi Ngọc có mặt, cả 3 bàn bạc, thống nhất đến ngân hàng kiểm tra số dư, nếu còn tiền thì sẽ rút hết.

Sáng 13.1.2025, Ngọc và Truyền đến ngân hàng rút được hơn 161 triệu đồng đem về nhà Trọng và Ngọc đang thuê ở cùng. Tại đây, Ngọc bàn bạc và lập giấy Truyền đặt cọc 150 triệu đồng mua cà phê, nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp. Từ giấy đặt cọc này, Truyền đưa cho Ngọc và Trọng 150 triệu đồng.

Sau đó, Truyền nhiều lần đòi lại tiền, nhưng Trọng và Ngọc không trả. Thậm chí, Trọng còn chặn liên lạc, thu hồi các tin nhắn liên quan việc rút tiền, và tiêu hủy hệ thống camera tại nhà nhằm xóa dấu vết việc Truyền mang tiền đến giao.

Bác luận điểm "không phạm tội"

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Minh Đức Trọng kêu oan. Luật sư bào chữa cho Trọng đề nghị HĐXX xem xét lại bản án sơ thẩm vì cho rằng chưa có sự phân hóa hình phạt, vai trò của Trọng với 2 bị cáo còn lại.

Về tội danh, luật sư cho rằng bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi khách quan nào của tội sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản. Sau khi rút tiền xong, Trọng mới tham gia thì tội phạm đã hoàn thành, do đó bị cáo không có ý thức chiếm đoạt và không phạm tội.

Ngoài ra, bị cáo Trọng cũng khiếu nại về mặt thủ tục tố tụng, cho rằng mình bị "dụ cung" trong quá trình điều tra; biên bản đối chất giữa các bị cáo không có kiểm sát viên tham dự là vi phạm.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm nhận định các khiếu nại về thủ tục tố tụng là không có cơ sở. Tòa đã triệu tập các điều tra viên, kiểm sát viên giai đoạn điều tra và làm rõ tại phiên tòa: Quá trình lấy lời khai hoàn toàn khách quan, không có việc mớm cung, ép cung hay dụ cung.

Đối với biên bản đối chất vắng mặt kiểm sát viên, HĐXX xác định, điều tra viên đã thông báo về buổi đối chất, nhưng kiểm sát viên bận công tác nên đã thông báo lại và đề nghị tiến hành theo quy định.

Về nội dung kêu oan, HĐXX nhận định chuỗi hành vi của bị cáo Trọng có mối liên hệ chặt chẽ, xuyên suốt và thể hiện sự thống nhất ý chí phạm tội với các đồng phạm. Bị cáo không phải là người "tham gia ở giai đoạn sau" như luật sư lập luận, mà đã tham gia bàn bạc từ khi tiền còn nằm trong tài khoản ngân hàng.



Ngoài ra, HĐXX phân tích, theo điều 17 bộ luật Hình sự, đồng phạm là trường hợp có từ 2 người trở lên cùng cố ý thực hiện 1 hành vi tội phạm. Người đồng phạm không nhất thiết phải thực hiện toàn bộ hành vi khách quan, mà chỉ cần có sự thống nhất về mặt ý chí và cùng tham gia bằng các hành vi cụ thể.

Trong vụ án này, Trọng biết rõ nguồn gốc số tiền phục vụ mục đích tội phạm nhưng vẫn cùng bàn bạc, thống nhất rút tiền, tiếp nhận tài sản, lập chứng từ giả để hợp thức hóa và chủ động tiêu hủy camera để che giấu hành vi phạm tội.

HĐXX phúc thẩm cũng cho rằng bản án sơ thẩm đã có sự phân hóa vai trò để lượng hình cho mỗi bị cáo. Bởi trong vụ án, vai trò của các bị cáo có tính chất tương đương nhau, mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả gây ra cho xã hội khá tương đồng. Tòa sơ thẩm tuyên mức án mỗi bị cáo có sự chênh lệch, và chênh lệch này cũng đã được phân hóa vai trò tội phạm.

"Bản thân bị cáo Trọng là cựu cán bộ điều tra, có 10 năm làm trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nên lời khai cho rằng mình bị dụ cung nhưng không đưa ra được chứng cứ là không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án; không phù hợp với lời trình bày của điều tra viên, viên sát viên", HĐXX nhấn mạnh.