Cựu cán bộ phường chiếm đoạt gần 13,8 tỉ đồng

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi, trú P.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn lĩnh án 13 năm tù ẢNH: N.T

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian công tác tại UBND P.Hồng Gai, được giao chuyên môn về lĩnh vực đất đai, dù không được giao thẩm quyền quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn đã lợi dụng vị trí công tác, sự am hiểu quy trình giải quyết thủ tục hành chính và lòng tin của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo tự tạo dựng hình ảnh là người có khả năng giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến đất đai, từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến xử lý những hồ sơ còn vướng mắc. Với thủ đoạn này, bị cáo Tuấn yêu cầu nhiều người chuyển tiền để nộp thuế, lệ phí, chi phí đo đạc, tách thửa hoặc "chi phí làm thủ tục".

Tuy nhiên, theo cơ quan tố tụng, phần lớn số tiền nhận được không được sử dụng để thực hiện các thủ tục như cam kết mà bị cáo chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 - 2025, bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn đã lừa 22 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng 13,717 tỉ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, nhưng vẫn chưa bồi thường cho các bị hại hơn 1,34 tỉ đồng.

TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 30 năm tù.

