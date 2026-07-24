Khởi tố 9 người trộm cắp sắt tại mỏ than ở Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, liên quan vụ mất cắp vật tư tại mặt bằng Khe Chàm +25 thuộc Công ty than Hạ Long (P.Mông Dương, Quảng Ninh).

9 đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ án ẢNH: CAQN

Theo điều tra ban đầu, trong các ngày 18, 19 và 22.5, nhóm đối tượng trên đã nhiều lần đột nhập công trường, lấy trộm 35 cây sắt xoắn phi 20, mỗi cây dài 11,7 m, nặng khoảng 29 kg. Số tài sản này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng số 3 Than Trung Quốc, với tổng giá trị thiệt hại khoảng 16 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ và khởi tố 8 bị can về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều 173 bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Thức (43 tuổi, trú xã Ba Chẽ, Quảng Ninh); Trần Văn Thương (53 tuổi, trú P.Mông Dương, Quảng Ninh); Nguyễn Sơn Lâm (37 tuổi) và Trần Thanh Hải (33 tuổi), cùng trú P.Cửa Ông, Quảng Ninh; Phạm Văn Tưởng (51 tuổi, trú TP.Hải Phòng); Lý Văn Thuận (43 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh); Hà Văn Tuyển (46 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) và Lê Đăng Hòa (33 tuổi, trú tỉnh Nghệ An).

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khởi tố Nguyễn Minh Tư (62 tuổi, trú P.Mông Dương) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo khoản 1 điều 323 bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Tư đã mua lại toàn bộ số sắt do nhóm đối tượng trộm cắp với giá khoảng 12 triệu đồng để thu lợi bất chính.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.