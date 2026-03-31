Cựu cục trưởng bị truy nã vì nhận hối lộ đã gửi đơn từ Canada về Việt Nam

Chiều 31.3, phiên tòa xét xử nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ NN-PTNT (cũ) nhận hối lộ hơn 40 tỉ đồng có diễn biến mới liên quan đến đến bị cáo Nguyễn Hải Thanh, thời điểm bị cáo buộc phạm tội là Phó cục trưởng kiêm Giám đốc Ban 4, sau này là Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình.

Thẩm phán Lê Quang Chiều, chủ tọa phiên tòa, cho biết ông Thanh, người đang bị truy nã, đã có đơn gửi từ Canada về Việt Nam để trình bày nguyên nhân, bối cảnh vụ án.

Ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình ẢNH: TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

Đang chữa bệnh ở Canada, khi khỏe sẽ về nước

Theo nội dung được chủ tọa công bố, đơn của ông Thanh gửi hôm 20.3. Ông này cho biết từ giữa năm 2017, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn về chuyện công việc, khoảng cách ngày càng lớn dần.

Đầu năm 2023, ông sang Canada thăm con gái học tập, kết hợp chữa bệnh và "đả thông tư tưởng" cho cháu về chuyện gia đình. Đến năm 2024, vợ chồng ông chính thức ly hôn.

Sau thời gian này, các bệnh nền tái phát, con gái lại rơi vào trầm cảm. Ông Thanh xin nghỉ hưu sớm và được cơ quan chấp nhận, trở lại Canada điều trị bệnh cũng như chăm sóc con.

Tại Canada, ông 2 lần bị đột quỵ, hiện sức khỏe rất yếu và đang điều trị bằng đông y. Cuối tháng 6.2025, ông Thanh hay tin bị khởi tố, chưa thể về nước, nên xin trình bày rõ bằng lá đơn nêu trên.

Bị cáo viết, khi tiếp nhận công việc tại Ban 4, dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An) đang phải dừng triển khai vì gặp khó khăn. Bị cáo đã vận dụng nhiều giải pháp để tháo gỡ.

Thời điểm Công ty Hoàng Dân tham gia thầu, bị cáo giao cấp dưới làm việc trực tiếp, lưu ý phải tìm hiểu kỹ năng lực, phải làm đúng luật; đồng thời khẳng định "không tác động hay nhận bất kỳ khoản tiền nào".

Sau khi trúng thầu, Giám đốc Nguyễn Văn Dân mới đến gặp, biếu tiền. Lúc này, do đang rất cần tiền cho công việc, ông Thanh đã nhận. "Nhưng tôi cũng nói số này mình vay và sau này đã trả", bị cáo phân trần.

Bị cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỉ đồng, ông Thanh cho biết rất choáng, nhưng vì tình trạng sức khỏe và trí nhớ không tốt nên tạm thời chưa thể nhớ chính xác. Trước mắt, ông thông qua vợ cũ đã nộp lại toàn bộ.

Cựu cục trưởng cũng không quên kể về các đóng góp của bản thân khi còn công tác, nhiều lần nhấn mạnh tình trạng bệnh tật (kèm theo xác nhận của phòng khám tại Canada), mong tòa xem xét, tạo điều kiện để tiếp tục điều trị cho đến khi sức khỏe ổn định sẽ về nước.

Hội đồng xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ) ẢNH: PHÚC BÌNH

Vợ cũ được triệu tập nhưng không đến tòa

Công bố đơn của ông Thanh xong, chủ tọa hỏi Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân có ý kiến gì về khoản tiền 6,25 tỉ đồng hay không.

Ông Dân cho biết, số tiền này ông Thanh chưa nói trả hay thông tin gì mới cho mình. Tuy nhiên, ông nhận thức đây là quà cho ông Thanh.

Theo cáo buộc, sau khi trúng thầu dự án hồ chứa nước Bản Mồng, ông Dân đã chi tiền cho nhiều cán bộ thuộc Bộ NN-PTNT, trong đó ông Thanh nhận 11,25 tỉ đồng (gồm 10 tỉ đồng do ông Dân trực tiếp đưa, 1,25 tỉ đồng trích từ tiền ông Dân cảm ơn tập thể Ban 4).

Sau khi nhận tiền, ông Thanh chủ động trả lại 5 tỉ đồng cho ông Dân, đồng thời đề nghị Giám đốc Công ty Hoàng Dân ký vào giấy vay - trả tiền do mình soạn sẵn. Số tiền ông này bị cáo buộc nhận hối lộ là 6,25 tỉ đồng.

Tòa hỏi ông Dân có hiểu động thái trả lại tiền kèm theo giấy vay tiền của ông Thanh là hàm ý gì không. Ông Dân nói đến nay mới biết đây là hành vi nhằm che giấu việc nhận hối lộ để không bị xử lý.

Trong một diễn biến liên quan, tòa triệu tập vợ cũ ông Thanh tới phiên xử với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, song vắng mặt. Chủ tọa cho biết, bà này đã nộp lại toàn bộ số tiền chồng mình bị cáo buộc hưởng lợi bất chính.

Trước khi vụ án này bị khởi tố, ông Thanh đã xuất cảnh sang Canada. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã nhưng chưa bắt được. Tòa án do đó quyết định xét xử vắng mặt đối với bị cáo.