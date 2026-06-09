Cựu lãnh đạo SJC được đề nghị giảm 3 năm tù, nộp gần 11.000 lượng vàng

Sáng 9.6, đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM đã công bố bản luận tội, nêu quan điểm giải quyết vụ án đối với bị cáo Lê Thúy Hằng (56 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) và các đồng phạm.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hằng với vai trò Tổng giám đốc SJC, trong quá trình thực hiện chức năng bán vàng bình ổn giá, đã tham ô, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Hằng và 15 bị cáo gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỉ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi hơn 82,2 tỉ đồng, tương đương 75% phần tiền chênh lệch.

Bị cáo Lê Thúy Hằng trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hồi tháng 9.2025 ẢNH: T.L

Buộc Lê Thúy Hằng nộp lại gần 11.000 lượng vàng sản xuất trái phép

Đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM xác định, bị cáo Lê Thúy Hằng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo mọi hoạt động, phân công và chiếm hưởng phần lớn số tiền chiếm đoạt. HĐXX cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để đưa ra mức án tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội.

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Hằng đã cung cấp thêm nhiều tài liệu, chứng cứ để xin giảm nhẹ hình phạt như gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia công tác thiện nguyện và nộp thêm 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan công tố đánh giá đây là tình tiết giảm nhẹ mới nên có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hằng về việc xin giảm nhẹ hình phạt.

Từ đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng mức án 15 năm tù về tội ‘tham ô tài sản”, 7 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù, giảm 3 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Với các bị cáo khác trong vụ án, cơ quan công tố xác định trong giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo đã cung cấp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, do đó, cũng có cơ sở đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Về phần xử lý vật chứng, đại diện Viện công tố đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Cụ thể, buộc bị cáo Lê Thúy Hằng nộp 5.411 lượng vàng miếng SJC, 5.410 lượng vàng nhẫn SJC để sung ngân sách nhà nước; bị cáo Nguyễn Thị Huệ nộp lại 5.409 lượng vàng nhẫn SJC sung ngân sách nhà nước, buộc bị cáo Huỳnh Tấn Phát nộp lại 525 lượng vàng miếng SJC và 435 lượng vàng nhẫn SJC sung quỹ nhà nước…

Lập "khống" tờ trình, nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc SJC, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng (trị giá 8,4 tỉ đồng); chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập lại chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng tại chi nhánh miền Trung.

Tổng số tiền bị cáo Hằng và đồng phạm "tham ô tài sản" từ các hành vi trên là hơn 11,6 tỉ đồng, riêng bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỉ đồng.

Đối với tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bị cáo Hằng lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc SJC thực hiện hành vi: mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài, chỉ đạo đồng phạm sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định; chỉ đạo đồng phạm sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định; chỉ đạo lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại hơn 5,7 tỉ đồng.

Đối với hành vi này, bị cáo Hằng và đồng phạm gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95,7 tỉ đồng, trong đó bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 73,5 tỉ đồng.