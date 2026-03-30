Cứu nam bệnh nhân 33 tuổi 3 lần ngưng tim

Ngày 30.3, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống nam bệnh nhân 3 lần ngưng tim, nguy kịch đến tính mạng.

Theo người nhà bệnh nhân, sáng 27.3, anh T.V.N (33 tuổi, ở xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) đột ngột đau ngực dữ dội. Dù đã cố gắng nghỉ ngơi và dùng thuốc, nhưng tình trạng không thuyên giảm. Anh N. được người nhà tức tốc đưa đến Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cấp cứu.

Bác sĩ can thiệp mạch vành cho bệnh nhân thành công, anh T.V.N được cứu sống sau 3 lần ngưng tim ẢNH: THIỆN Ý

Sau khi nhập viện, anh N. được thăm khám và chỉ định thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Qua điện tâm đồ, bác sĩ phát hiện đoạn ST chênh lên rõ rệt, dấu hiệu của nhồi máu cơ tim xuyên thành cấp. Lúc này, động mạch vành đã tắc nghẽn hoàn toàn, máu không thể lưu thông để nuôi dưỡng tim và cơ thể. Nếu không xử trí kịp thời, tính mạng người bệnh sẽ rất nguy kịch.

Tình trạng của anh N. nhanh chóng trở nên nguy kịch khi tim bất ngờ ngừng đập. Kíp trực lập tức tiến hành sốc điện cấp cứu, nhưng bệnh nhân đã trải qua tới 3 lần ngưng tim liên tiếp.

Tận dụng từng giây, bác sĩ Trần Quỳnh An, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, đã trực tiếp can thiệp mạch vành cho bệnh nhân. Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống máy chụp mạch máu xóa nền DSA, đoạn mạch vành phải bị tắc nghẽn hoàn toàn được xử trí và đặt stent an toàn, kịp thời khai thông dòng máu nuôi tim.

Sau hơn 1 giờ tích cực cứu chữa, việc can thiệp mạch vành cho bệnh nhân N. thành công. Hiện, bệnh nhân đang được chăm sóc và theo dõi, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ An cho biết thêm, đây là trường hợp bệnh nhân được cứu sống khá hy hữu, bởi anh N. còn rất trẻ nhưng trải qua 3 lần ngưng tim. Bác sĩ An khuyến cáo, người dân cần khám sức khỏe định kỳ và không nên chủ quan trước các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp hay mỡ máu cao. Khi xuất hiện dấu hiệu đau thắt ngực, mệt lả hoặc vã mồ hôi bất thường, hãy chủ động đến ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí, cứu chữa kịp thời trong thời gian vàng, tránh các biến chứng không mong muốn.