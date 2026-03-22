Sức khỏe

Cứu sống kịp thời nhiều ca nhồi máu cơ tim cấp

Như Quyên
22/03/2026 17:11 GMT+7

Thời gian gần đây, các bệnh viện tại TP.HCM tiếp nhận và can thiệp thành công nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim cấp trong tình trạng nguy kịch.

Đáng chú ý, trong đó nhiều bệnh nhân đã rơi vào ngừng tim, rung thất - những biến chứng có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Những ca bệnh “thoát cửa tử” trong gang tấc

Ngày 11.3, ông N.V.S (61 tuổi, ở phường Thuận An, TP.HCM) nhập viện sau 30 phút xuất hiện cơn đau ngực dữ dội lan lên vai trái, kèm khó thở và vã mồ hôi. Bệnh nhân không có tiền sử tăng huyết áp hay tiểu đường, nhưng hút thuốc lá nhiều.

Khi nhập Bệnh viện đa khoa An Phú, ông S. được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp giờ đầu, biến chứng rung thất. Sau sốc điện, dùng 2 thuốc vận mạch và hồi sức ban đầu, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Thủ Đức. Tại đây, bệnh nhân được duy trì thuốc vận mạch và can thiệp mạch vành cấp cứu, tái thông hoàn toàn động mạch vành. Sau 1 tuần, bệnh nhân được xuất viện.

Ê kíp bệnh viện tiến hành can thiệp để cứu sống bệnh nhân

Ngay hôm sau, ngày 12.3, ông N.H.M (54 tuổi, ở phường Đông Hòa, TP.HCM) có tiền sử hút thuốc lá nhiều cũng nhập viện vì đau ngực dữ dội, khó thở và rơi vào rối loạn nhịp nguy hiểm. Tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, bệnh nhân bị rung thất dẫn đến ngừng tim, ngừng thở.

Được biết, ông M. bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước rộng, biến chứng nặng. Nhờ được cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc điện phá rung và đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, sau 10 phút, bệnh nhân hồi phục nhịp tim và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Thủ Đức trong tình trạng hôn mê.

Ngay khi tiếp nhận, ê kíp bệnh viện xác định bệnh nhân tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước, tiến hành đặt stent tái thông thành công sau 30 phút. Sau 24 giờ, bệnh nhân cải thiện rõ. Sau 7 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Chỉ vài ngày sau, 18.3, bà H.T.K.L (55 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) nhập viện vì đau ngực dữ dội kèm khó thở, vã mồ hôi, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Lê Văn Việt.

Sau xử trí ban đầu và hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Thủ Đức để can thiệp cấp cứu. Ca can thiệp diễn ra kịp thời, tái thông hoàn toàn động mạch vành bị tắc; bệnh nhân dự kiến xuất viện sau 5 ngày.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Đau ngực, khó thở, vã mồ hôi..., cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, cho hay: “Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, mỗi phút trôi qua đều khiến một phần cơ tim bị hoại tử. Các biến chứng như sốc tim, rung thất hay ngừng tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh”.

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ cho biết sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế giữ vai trò then chốt. Việc chẩn đoán sớm, xử trí ban đầu đúng hướng, chuyển viện nhanh và kích hoạt kịp thời hệ thống can thiệp giúp rút ngắn “thời gian vàng”, qua đó giảm nguy cơ tử vong cũng như các biến chứng nặng như suy tim hay rối loạn nhịp kéo dài.

Người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ để tầm soát và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ tim mạch. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, không nên tự ý dùng thuốc hoặc chần chừ chờ đợi, mà cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ do rối loạn mỡ máu

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (TP.Đà Nẵng), rối loạn mỡ máu (rối loạn chuyển hóa lipid máu) hiện là một trong những yếu tố nguy cơ tim mạch phổ biến nhất, nhưng thường bị xem nhẹ.

