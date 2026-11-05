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    Cứu ngư dân bị thủng dạ dày khi đang trên biển

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc
    Đau bụng dữ dội khi đang đánh bắt cách bờ gần 90 km, một ngư dân Đà Nẵng được lực lượng biên phòng Quảng Trị tổ chức cứu nạn xuyên đêm, đưa vào bệnh viện phẫu thuật cấp cứu thành công.

    Ngày 5.11, Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đã hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn, đưa một ngư dân bị bệnh nặng trên biển vào bờ cấp cứu kịp thời.

    Trước đó, lúc 13 giờ 40 phút ngày 4.11, đơn vị nhận tin báo từ tàu cá ĐNa-90778-TS về việc một thuyền viên bị đau bụng dữ dội, nghi viêm ruột thừa, cần được đưa vào bờ khẩn cấp. Thời điểm này, tàu đang hoạt động tại vị trí cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 48 hải lý (gần 90 km) về hướng đông đông bắc.

    Bị thủng dạ dày khi đang trên biển, ngư dân may mắn được cứu sống - Ảnh 1.

    Khoảnh khắc đưa ngư dân từ tàu cá sang ca nô biên phòng

    ẢNH: THANH LỘC

    Ngư dân là ông Hà Nhung (56 tuổi, ở Sơn Trà, Đà Nẵng). Trên tàu có 9 thuyền viên, do ông Trần Văn Chiến (35 tuổi, cùng địa phương) làm thuyền trưởng.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đồn biên phòng Nhật Lệ khẩn trương triển khai 2 tổ công tác, gồm lực lượng cứu nạn trên biển và lực lượng túc trực trên bờ. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật chuẩn bị phương tiện, nhân lực để tiếp nhận và chuyển nạn nhân đi cấp cứu.

    Đến khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, khi tàu cá còn cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý, hành trình vào bờ gặp khó khăn do thuyền trưởng không thông thạo luồng lạch, trong khi khu vực cửa biển có mực nước cạn.

    Trước tình huống này, lực lượng biên phòng điều động ca nô, phối hợp huy động thêm một đò của người dân để tiếp cận tàu cá, đưa nạn nhân sang phương tiện cứu hộ cứu nạn.

    Bị thủng dạ dày khi đang trên biển, ngư dân may mắn được cứu sống - Ảnh 2.

    Ngư dân được nhanh chóng đưa vào bờ và chuyển thẳng lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

    ẢNH: THANH LỘC

    Đến 21 giờ, ngư dân được đưa vào bờ an toàn. Do sức khỏe suy yếu, không thể tự ngồi dậy, ông Nhung được lực lượng chức năng dùng cáng chuyển lên xe cấp cứu, đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

    Tại bệnh viện, qua thăm khám, các bác sĩ xác định ông Nhung bị thủng dạ dày và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Đến 3 giờ ngày 5.11, ca phẫu thuật hoàn tất, sức khỏe bệnh nhân tương đối ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

    Nhờ sự phối hợp khẩn trương của lực lượng biên phòng và ngành y tế, ngư dân gặp nạn đã được đưa vào bờ, can thiệp y tế kịp thời sau nhiều giờ lênh đênh trên biển.

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