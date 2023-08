Cứu người đàn ông bị thủng manh tràng, dập ruột non sau tai nạn

Trước đó, ông H. được sơ cứu tại một cơ sở y tế. Sau đó, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An trong tình trạng đau ngực, chướng bụng, kèm theo vết thương ở bụng, ấn đau nhiều vị trí.

Ngày 7.8, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ An, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Xuyên Á Long An, cho biết qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, ảnh chụp cắt lớp điện toán đa lát cắt (MSCT) cho thấy bệnh nhân bị thủng tạng rỗng, dịch tự do ổ bụng lượng nhiều và có khí tự do ổ bụng.

Bên cạnh đó, các chỉ số xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng. Qua hội chẩn khẩn, bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương ngực, bụng kín, viêm phúc mạc toàn bộ do thủng manh tràng, ruột non và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Các bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân NGUYỄN ÁI

Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp phẫu thuật của khoa Ngoại tổng quát quan sát thấy dập ruột non nhiều đoạn, có một lỗ thủng manh tràng kích thước 10mm. Ê kíp đã cắt đoạn ruột non, khâu manh tràng, hút rửa sạch và đặt dẫn lưu ổ bụng. Ca phẫu thuật kết thúc thành công sau 3 giờ phẫu thuật.

Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định và được xuất viện sau 9 ngày theo dõi, điều trị.

Bác sĩ Vũ An cho biết thủng tạng rỗng là một dạng cấp cứu ngoại khoa hay xảy ra, rất nguy hiểm, càng chẩn đoán muộn thì nguy cơ tử vong càng tăng.

"Khi bị thủng tạng rỗng, các chất lỏng, dịch tiêu hóa, thức ăn bị rò rỉ ra ngoài. Đây là nguyên nhân gây nhiễm trùng ổ bụng và viêm phúc mạc toàn bộ ổ bụng, rất nguy hiểm, nên cần được phẫu thuật cấp cứu càng sớm càng tốt", bác sĩ An phân tích.



Do đó, trong trường hợp không may bị chấn thương dẫn đến xuất huyết ổ bụng hay có các triệu chứng đau bụng bất thường, có dấu hiệu của viêm loét dạ dày, thì người bệnh nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra. Thông qua chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, các bác sĩ kịp thời phát hiện những tổn thương để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, giúp người bệnh tránh được các biến chứng nguy hiểm.