Những ngôi sao Hollywood bị chấn thương vì xả thân cho vai diễn

Những tai nạn trên trường quay đó là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau: lỗi do con người, điều kiện làm việc không an toàn, đạo diễn khăng khăng làm bất cứ điều gì cần thiết để cho bộ phim trông "thật"...

Tất nhiên, trong những năm qua, các biện pháp nghiêm ngặt hơn đã được Hollywood thực hiện để giữ an toàn cho dàn diễn viên và đoàn làm phim, nhưng khán giả vẫn thấy sự cố thỉnh thoảng xuất hiện.

Trong hầu hết các trường hợp, đa số chấn thương có thể điều trị được, dù đôi khi quá trình sản xuất bị trì hoãn - để diễn viên nghỉ ngơi và phục hồi.

Tuy nhiên, đôi khi, những vết thương không thể chữa khỏi; thậm chí để lại những tổn thương lâu dài trên cơ thể diễn viên, ảnh hưởng đến phần đời còn lại và sự nghiệp của họ.

Jennifer Lawrence trong phim Mother SLASHFILM

Nữ diễn viên Jennifer Lawrence từng đoạt giải Oscar rơi vào tình huống nguy hiểm khi đóng phim Mother. Nhân vật Lawrence đóng bị suy sụp tinh thần. Nữ diễn viên bị rách cơ hoành và trật khớp xương sườn khi quay phim này.

Trong lần xuất hiện gần đây trong chương trình Hot Ones, Lawrence xác nhận rằng chiếc xương sườn "vẫn còn kêu lách cách cho đến nay".

Hugh Jackman

Hugh Jackman nổi tiếng với vai Wolverine trong loạt phim X-Men SLASHFILM

Hugh Jackman nổi tiếng với vai Wolverine trong loạt phim X-Men một phần đến từ gương mặt và thể hình của anh.

Trong một cuộc phỏng vấn, Jackman thừa nhận rằng anh đã gây "tổn hại cho giọng nói của mình khi đóng vai Wolverine". Anh gắng sức quá mức khiến dây thanh âm bị tổn thương.

Rất may, chấn thương này không khiến Jackman rời bỏ nghiệp diễn xuất. Anh trở lại với vai Wolverine trong Deadpool 3, hứa hẹn sẽ là một cuộc phiêu lưu mới xuyên suốt đa vũ trụ.

Russell Crowe

Russel Crowe nổi tiếng qua phim Gladiator SLASHFILM

Nam diễn viên có vô số vai diễn khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Crowe kể những chấn thương lâu dài trong một cuộc phỏng vấn với Vulture, bao gồm nhiều cuộc phẫu thuật ở vai, vết rách gân Achilles và ngón chân hoàn toàn thiếu sụn. Nguyên nhân dẫn đến chấn thương của anh chủ yếu là do cường độ làm việc cao khi đóng phim.

Trong phim Mystery, Alaska, Russel Crowe phải trượt băng từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày. Cinderella Man chứng kiến Crowe tập luyện để trở thành một võ sĩ quyền anh hạng nặng thực thụ và Robin Hood có quá nhiều hoạt động thể lực.

Nhiều vết thương của Crowe xuất phát từ vai diễn được cho là nổi tiếng nhất của anh: Maximus trong bom tấn Gladiator do Ridley Scott đạo diễn.

Thành Long

Thành Long từng bị chấn thương sọ não CNBC

Biểu tượng võ thuật Thành Long luôn tự thực hiện các pha nguy hiểm. Nam diễn viên bị thương vô số lần và không đếm xuể trong suốt sự nghiệp kéo dài vài chục năm: gãy mũi, gãy răng, gãy xương...

Trong cuốn tự truyện I Am Jackie Chan: My Life in Action, anh dành cả một chương để kể chi tiết tất cả những vết thương này đồng thời tường thuật lại cụ thể điều tồi tệ nhất anh gặp phải trên trường quay bộ phim hài hành động Armour of God năm 1986.

Trong phim, Thành Long vào vai một nhà thám hiểm phải nhảy từ bức tường lâu đài lên cành cây gần đó. Theo nam diễn viên, chuyện đó không có gì đặc biệt và thậm chí còn diễn ra suôn sẻ trong lần thử đầu tiên. Tuy nhiên, anh không hài lòng với cảnh quay đó và yêu cầu thực hiện cảnh quay khác. Lần này, cành cây bị gãy và Thành Long ngã đập đầu xuống nền đá bên dưới khiến một mảnh hộp sọ bị vỡ đâm thẳng vào não, gây chảy máu bên trong.

Thành Long được phẫu thuật khẩn cấp kéo dài 8 giờ. Rất may cuộc phẫu thuật thành công. Tuy nhiên, một tấm plastic được đưa vào não của anh để bịt lỗ hỏng hộp sọ và miếng plastic đó vẫn còn cho đến ngày nay.

Nam diễn viên cũng bị lãng một bên tai khi quay phần cuối của Armour of God. Với anh cảnh quay đó là lần anh "đối diện tử thần" nhất.

Taylor Hickson

Taylor Hickson vẫn còn vết sẹo trên gương mặt SLASHFILM

Một trong những vai diễn hấp dẫn nhất của cô đến từ bộ phim hợp tác giữa Canada và Pháp Ghostland. Hickson đóng vai Vera, một trong hai cô con gái đoàn tụ tại ngôi nhà cũ của mẹ mình.

Đáng buồn thay, vai diễn này lại gặp phải một tai nạn thương tâm trên trường quay dẫn đến một vụ kiện. Đơn kiện cáo buộc rằng Hickson, trong khi quay một cảnh liên quan đến cửa kính, đã được yêu cầu đập mạnh vào kính để tạo cảm xúc cho cảnh quay nhưng không được bảo vệ an toàn.

Khi được hỏi liệu làm như vậy có an toàn không, đạo diễn Pascal Laugier và các nhà sản xuất của ông đã nói với cô là có. Tuy nhiên, cửa kính vỡ nát và Hickson bị các mảnh kính cắt vào bên trái khuôn mặt của cô, phải khâu 70 mũi.

Vụ kiện dẫn đến việc công ty sản xuất bộ phim là Incident Productions bị phạt 40.000 USD vì không tuân thủ đạo luật về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

Sau khi chịu đựng các phương pháp điều trị bằng laser và silicone, Hickson mang vết sẹo vĩnh viễn trên khuôn mặt do tai nạn. Vết sẹo này vẫn có thể nhìn thấy trên cằm và má trái của nữ diễn viên cho đến nay.

Frank Sinatra

Ngôi sao Frank Sinatra SLASHFILM

Nam diễn viên từng giành được giải Oscar nhưng cũng suýt mất một ngón tay. Frank Sinatra bị thương khi quay phim The Manchurian Candidate của John Frankenheimer, chuyển thể từ tiểu thuyết năm 1959 của Richard Condon. Ông đóng vai Ben Marco, một đại úy trở về từ chiến tranh Triều Tiên và phát hiện ra những người lính phía bên kia đã "tẩy não" anh cùng đồng đội.

Sinatra tiếp tục quay cảnh này mặc dù bị thương và không bao giờ tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt kỷ niệm 26 năm theo nghề, Sinatra khoe ngón tay bị hạn chế cử động.

Mặc dù Sinatra vẫn thành công trong sự nghiệp ở Hollywood nhưng chấn thương khiến ông khó chịu trong suốt quãng đời còn lại.