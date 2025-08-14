Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Cựu phó giám đốc ngân hàng lĩnh án 25 năm tù

Hải Phong
Hải Phong
14/08/2025 15:44 GMT+7

Một cựu phó giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB, chi nhánh Gia Lai vừa bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 25 năm tù vì liên quan đến 3 tội danh.

Ngày 14.8, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Phương (43 tuổi, cựu Phó giám đốc Ngân hàng SCB, chi nhánh Gia Lai) với 3 tội danh, gồm: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cựu phó giám đốc ngân hàng lĩnh án 25 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Phương tại phiên tòa

ẢNH: T.S

Tại phiên tòa, sau quá trình xét hỏi, tranh luận, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phương tổng cộng 25 năm tù. Cụ thể, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 8 năm; tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng 14 năm; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức 3 năm.

Theo cáo trạng, năm 2016 - 2017, Nguyễn Văn Phương là Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB, chi nhánh Gia Lai đã có hành vi làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho L.V.N, Đ.L.Kh, T.V.K.

Cùng với đó là làm giả 3 lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản; 3 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và làm giả nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB, chi nhánh Gia Lai trong hồ sơ của 3 khách hàng nói trên rồi sử dụng các tài liệu giả này để làm hồ sơ thế chấp vay vốn.

Sau đó, lợi dụng chức vụ là Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB, chi nhánh Gia Lai, Phương đã phê duyệt các khoản vay này nhằm che giấu rủi ro tín dụng khi không có tài sản thế chấp, làm sai lệch sự đúng đắn của quy trình xét duyệt, giải ngân của ngân hàng, gây thiệt hại số tiền 3,09 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Phương còn làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 6 giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các bất động sản tại 2 xã của tỉnh Gia Lai cho N.V.P để đảm bảo cho Công ty L. được cấp tín dụng số tiền 5 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng cũng xác định, Phương là người trực tiếp ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn và tờ trình giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản để giải ngân số tiền 5 tỉ cho Công ty L. khi không có tài sản đảm bảo.

Tiếp đó, vào tháng 6.2023, bị cáo Phương tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi không phải là chủ sử dụng hợp pháp thửa đất rộng hơn 169.000 m² nhưng vẫn dùng thủ đoạn gian dối để lừa ông D.Đ.C.

Khi ông C. đề nghị thuê khu đất nói trên, Phương đã photo rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo niềm tin, khiến ông C. chuyển 600 triệu đồng để thuê đất. Sau đó, bị cáo chiếm đoạt số tiền này.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Phương đã phạm vào các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngày 28.5.2020, bị cáo Phương bị TAND tỉnh Gia Lai xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

