Cựu quan chức Nepal bị tuyên án vì lừa người dân với lời hứa định cư nước ngoài

Một gia đình tại trại tị nạn Beldangi ở Damak (Nepal) hồi năm 2018 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 15.7 đưa tin tòa án tại Nepal vừa tuyên án tù giam đối với hai cựu quan chức cấp cao và 14 người khác vì lừa người dân bằng lời hứa hão huyền về việc đưa họ sang nước ngoài định cư với tư cách là người tị nạn.

Vào đầu thập niên 1990, khi Bhutan siết luật quốc tịch, hơn 100.000 người Nepal tại đây đã tham gia chương trình tái định cư nước thứ 3 để sang Mỹ, châu Âu và các nơi khác.

Đường dây lừa đảo tại Nepal nhằm vào những người dân không kịp đăng ký sau khi chương trình tái định cư nêu trên kết thúc vào năm 2018, hứa hẹn sẽ biến họ thành người tị nạn để đủ điều kiện tái định cư nhằm trục lợi.

Vụ việc liên quan hàng trăm nạn nhân. Những người này cho biết đường dây này nhận tiền nhưng không làm gì để giúp họ. Cảnh sát Nepal bắt đầu bắt giữ các nghi phạm vào tháng 3.2023 sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại.

Theo thông tin từ ông Shiva Khatiwada, cán bộ thông tin của Tòa án quận Kathmandu (Nepal), cựu Phó thủ tướng Top Bahadur Rayamajhi bị kết án 4 năm tù và phạt 40.000 rupee (hơn 6,8 triệu đồng) tại phiên tòa hôm 14.7.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Bal Krishna Khand bị kết án 2 năm tù và phạt 20.000 rupee. Ngoài ra, tòa còn tuyên án đối với 14 người và tuyên trắng án đối với 7 người khác.

Ông Rayamajhi hiện bị giam giữ còn ông Khand được tại ngoại. Theo Reuters, chưa thể liên hệ được 2 cựu quan chức này để đưa ra bình luận. Trước đây, cả hai đều phủ nhận mọi cáo buộc liên quan vụ lừa đảo.

Luật sư Dharma Raj Regmi của ông Rayamajhi cho biết thân chủ của mình "chưa bao giờ tham gia vào việc hoạch định chính sách cho người tị nạn" và ông sẽ kháng cáo. Luật sư Pankaj Karna của ông Khand cũng cho biết ông sẽ kháng cáo.