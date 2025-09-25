Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Cựu sinh viên công nghệ nhận án 7 năm vì đánh cắp thông tin công dân

Phạm Đức
Phạm Đức
25/09/2025 15:25 GMT+7

Trần Quang Huy, cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin, đã bị phạt 7 năm tù vì hành vi đánh cắp thông tin công dân.

Ngày 25.9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quang Huy (21 tuổi, ngụ tại P.Nam Định, tỉnh Ninh Bình) 7 năm tù giam về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Cựu sinh viên công nghệ nhận án 7 năm vì đánh cắp thông tin công dân- Ảnh 1.

Bị cáo Huy tại phiên toà

ẢNH: TÂN KỲ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, năm 2024, Huy đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội.

Khoảng cuối năm 2024, Huy truy cập vào diễn đàn tin tặc ở nước ngoài, thấy một tài khoản đăng bài tìm người lấy cắp thông tin trên các hệ thống dữ liệu tại Việt Nam, với giá 1 triệu đồng cho 50.000 thông tin công dân. Huy sau đó đã liên hệ với tài khoản này để trao đổi và thống nhất về giá cả.

Tối 25 đến sáng 26.3.2025, Huy đã đăng nhập trái phép vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh và lấy cắp 7.278 dữ liệu thông tin công dân (gồm họ và tên, số định danh cá nhân, số CCCD, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nhóm máu, quốc tịch…) từ nguồn tập hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an quản lý.

Do Huy tra cứu liên tục để đánh cắp thông tin cá nhân của công dân, khiến việc truy vấn vượt quá giới hạn, nên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã phải đóng truy vấn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của tỉnh Hà Tĩnh.

Đến ngày 14.5, Huy nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh để đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội.

