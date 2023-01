Cứu sống người đàn ông ngưng tim, ngưng thở bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt

Ngày 16.1, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết bệnh viện đã áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt cứu thành công nam bệnh nhân Trần Quang S. (44 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM).

Vợ bệnh nhân cho biết, cách nhập viện 1 ngày, bệnh nhân đau âm ỉ vùng thượng vị. Cách nhập viện 3 giờ, bệnh nhân đau bụng nhiều, nôn ói, co giật, mê, được vợ ấn ngực và đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Tình trạng lúc nhập viện bệnh nhân mê sâu, tím tái toàn thân, da lạnh, mạch và huyết áp = 0

Các bác sĩ tại khoa Cấp cứu đã tiến hành hồi sức tim phổi, ấn tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản bóp bóng, sử dụng thuốc vận mạch, thuốc chống loạn nhịp, sốc điện phá rung nhiều lần.

Bệnh nhân được chẩn đoán: ngưng tim ngưng thở trước nhập viện hồi sức hiệu quả, nghĩ do rối loạn nhịp.





Sau đó, bệnh nhân được đưa lên hồi sức thở máy, hạ thân nhiệt chỉ huy. Theo đó, thân nhiệt bệnh nhân được được đưa về 330C trong 3 giờ và duy trì ở 330C liên tục 24 giờ tiếp theo và làm ấm dần 0,250C mỗi giờ đến khi bệnh nhân đạt 370C, duy trì nhiệt độ 370C thêm ít nhất 24 giờ.

Sau đó, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, thực hiện tốt y lệnh và được rút nội khí quản cai máy thở.

Bệnh nhân được chuyển khoa Tim mạch học can thiệp chụp mạch vành, được đặt 1 stent và xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường không để lại di chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên đi khám bệnh định kỳ mỗi năm 1-2 lần để tầm soát các vấn đề sức khỏe. Đặc biệt, phải đi khám ngay khi có bất kỳ triệu chứng bất thường nào để phòng ngừa bệnh, bởi nếu đi khám khi tình trạng bệnh đã ở mức độ nặng thì việc điều trị sẽ vô cùng tốn kém, khó khăn như bệnh nhân phải hạ thân nhiệt như trên.