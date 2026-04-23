Cựu thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương với lựa chọn 'lùi để tiến'

Ở tuổi 29, Huỳnh Ngọc Nhơn (ở TP.HCM) đã có bảng thành tích đáng nể: tốt nghiệp thủ khoa ngành quản trị kinh doanh quốc tế, nhiều năm làm quản lý thương hiệu tại Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. Năm 2025, Nhơn chinh phục cột mốc mới: học bổng toàn phần Fulbright do Chính phủ Mỹ tài trợ.

Cựu thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương: "Lấy đà bước vững hơn"

Hiện tại, Nhơn theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại ĐH Clark (TP.Worcester, bang Massachusetts, Mỹ), chương trình học kéo dài 2 năm với sự tài trợ toàn phần của chương trình Fulbright.

Nhiều năm theo đuổi lĩnh vực truyền thông marketing, Nhơn cho biết có cơ hội tham gia các dự án hướng đến cộng đồng. "Mình quyết định theo đuổi học bổng Fulbright với mục tiêu có thể tiếp cận những kiến thức nâng cao liên quan đến phát triển bền vững toàn diện, không chỉ khía cạnh môi trường, con người mà còn ở giá trị khác như văn hóa, xã hội", Nhơn nói.

Để chạm tay vào tấm vé học bổng cạnh tranh khốc liệt này, Nhơn đã trải qua 1 năm rưỡi mất ăn mất ngủ để vượt qua các vòng tuyển chọn. "Mình phải thật sự tin vào những mục tiêu theo đuổi, có định hướng rõ ràng về những gì muốn làm và những giá trị thật mà mình muốn tạo ra", Nhơn tâm niệm.

Ngọc Nhơn chia sẻ niềm tự hào và hạnh phúc khi diện trang phục áo dài và tự giới thiệu trước bạn bè các nước ẢNH: NVCC

Chương trình Fulbright hướng đến việc trao đổi văn hóa thông qua giáo dục, mỗi học giả như Ngọc Nhơn cũng được xem là một “đại sứ văn hóa” ẢNH: NVCC

Trước quyết định tạm gác công việc để đi học, Nhơn nhìn nhận: "Mình không nghĩ việc đi học là làm bản thân chững lại, mà ngược lại sẽ giúp mình lùi lại để lấy đà bước vững hơn và tạo ra những kết quả tốt hơn, ổn định hơn trong tương lai".

Những ngày đầu đặt chân đến Mỹ, Nhơn bị "sốc" văn hóa trước nhịp sống khác xa TP.HCM: "Đa phần cửa hàng đóng cửa tầm 18 giờ và ở rất xa, mình không có xe hơi nên việc đi lại hạn chế; không khí trầm hơn nên tinh thần mình cũng ảnh hưởng". Để vượt qua, Nhơn tập trung tiếp thu kiến thức, giữ kết nối với người thân, đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa để có năng lượng.

Một dấu ấn đáng nhớ với Ngọc Nhơn là sự kiện trao đổi văn hóa tại Washington D.C cùng hơn 100 học giả Fulbright đến từ 65 quốc gia. "Ở đó, mình cùng các bạn học giả từ VN đã có dịp giới thiệu áo dài, chuồn chuồn tre, cà phê phin Việt và những sản phẩm thiệp 3D gắn liền với các địa danh nổi tiếng như: Văn miếu Quốc tử giám, chùa Một Cột...", Nhơn kể.

Nhận xét về Nhơn, một đại diện Fulbright cho biết: "Điều làm nên sự khác biệt của Nhơn là tư duy sáng tạo và cam kết mạnh mẽ với marketing bền vững, từ việc đặt vấn đề về chính sách nhựa của doanh nghiệp khi còn là sinh viên đến triển khai các sáng kiến môi trường cụ thể trong công việc. Định hướng rõ ràng của Nhơn trong việc trở về VN để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng các thực hành bền vững phản ánh đúng tinh thần lãnh đạo dựa trên giá trị mà chương trình Fulbright hướng tới".

Ẩn sau vẻ thư sinh là một chiến binh

Nhơn chia sẻ định hướng rõ trong thời gian tới, đó là tìm hiểu những khó khăn mà các sản phẩm mang yếu tố văn hóa VN đang gặp phải, để đề xuất giải pháp nâng tầm giá trị, góp phần bảo tồn văn hóa VN.

Chàng trai 29 tuổi luôn hướng về xây dựng quê hương, lan tỏa văn hóa Việt trên hành trình học tập tại Mỹ ẢNH: NVCC

"Trong bối cảnh các doanh nghiệp đa quốc gia ở VN ngày càng nội địa hóa chiến lược tiếp thị bằng nhiều yếu tố văn hóa, mình mong muốn từ việc học tập và nghiên cứu có thể xây dựng được những quy tắc ứng xử chuyên môn, góp phần đảm bảo doanh nghiệp sử dụng các yếu tố văn hóa đúng, đủ và mang lại lợi ích công bằng cho các nhóm liên quan", Nhơn nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó giám đốc phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM, là người từng thuyết phục Nhơn nộp hồ sơ học bổng. "Khi làm việc với Nhơn trong quá trình làm khóa luận, tôi phát hiện ẩn sau vẻ thư sinh ấy là một tinh thần chiến binh: tập trung, kiên nhẫn, quyết tâm cao để đạt mục tiêu đặt ra", bà Hà nhận xét.

Còn anh Trần Huỳnh Minh Nhân, Trưởng phòng Marketing Suntory PepsiCo Beverages Việt Nam, từng là quản lý của Nhơn tại Nestlé Việt Nam, nhận xét Nhơn là người trẻ nổi bật với tinh thần dấn thân đến cùng. "Nhơn rất thông minh, nhạy bén, có nhiều ý tưởng sáng tạo mới mẻ. Với môi trường đa văn hóa như ở Mỹ, tôi tin Nhơn sẽ học được nhiều điều hay từ các nền văn hóa khác nhau", anh Nhân nói.