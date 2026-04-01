Cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT bị đề nghị đến 5 năm tù trong vụ hối lộ 40 tỉ

Sáng 1.4, phiên tòa xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ) bước sang ngày làm việc thứ ba. Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với 23 bị cáo.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

5 cựu quan chức Bộ NN-PTNT nhận hối lộ hơn 40 tỉ

Về trách nhiệm hình sự, 5 cựu cán bộ thuộc Bộ NN-PTNT bị đề nghị tuyên phạm tội nhận hối lộ. Trong đó, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị đề nghị mức án từ 4 - 5 năm tù, cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị từ 7 - 8 từ năm tù, cựu Phó cục trưởng (sau này là Cục trưởng) Nguyễn Hải Thanh từ 5 - 6 năm tù, cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng từ 15 - 16 năm tù, cựu Giám đốc Ban 8 Lê Văn Hiến từ 4 - 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) là người duy nhất bị đề nghị tuyên phạt cùng lúc 3 tội danh: 2 - 3 năm tù về tội đưa hối lộ, 8 - 9 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 3 - 4 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt là 13- 16 năm tù.

17 bị cáo còn lại, gồm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc các Ban quản lý xây dựng công trình thủy lợi (Bộ NN-PTNT) và lãnh đạo, nhân viên Công ty Hoàng Dân, bị đề nghị một trong 3 tội danh nêu trên, với mức án thấp nhất là 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 7 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, viện kiểm sát đề nghị buộc ông Dân bồi thường hơn 300 tỉ đồng, tịch thu số tiền các bị cáo hưởng lợi bất chính. Trong đó, ông Dân được ghi nhận đã tự nguyện khắc phục 35 tỉ đồng và 175 cây vàng.

Theo cáo buộc, để được tham gia hàng loạt dự án xây dựng công trình thủy lợi, Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã nhờ vả, chi hơn 40 tỉ đồng hối lộ các cựu quan chức Bộ NN-PTNT. Trong đó, cựu Thứ trưởng Thắng nhận hơn 4,5 tỉ đồng, cựu quyền Cục trưởng Nghị nhận 13 tỉ đồng, cựu Phó cục trưởng Thanh nhận 6,25 tỉ đồng, cựu Giám đốc Lăng nhận 13,4 tỉ đồng, cựu Giám đốc Hiến nhận 3 tỉ đồng.

Quá trình đấu thầu, phía Hoàng Dân có nhiều vi phạm như: được phía chủ đầu tư tiết lộ file dự toán, sử dụng tài liệu khống để "làm đẹp" hồ sơ năng lực…, qua đó trúng 5 gói thầu, gây thiệt hại hơn 251 tỉ đồng.

Ông Dân còn chỉ đạo nhân viên mua hơn 2.490 hóa đơn khống, lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại về thuế hơn 99 tỉ đồng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (ảnh lớn), Giám đốc Nguyễn Văn Dân (trên) và cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu quan chức hối hận, giám đốc doanh nghiệp xin bán 175 cây vàng

Trong 2 ngày diễn ra phiên tòa, nhóm cựu quan chức Bộ NN-PTNT cơ bản thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh đang bị truy nã, có đơn gửi từ Canada về Việt Nam để trình bày lý do.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thừa nhận quen biết Giám đốc Nguyễn Văn Dân, không chỉ doanh nghiệp này mà nhiều doanh nghiệp khác ông đều giữ mối quan hệ gần gũi "chứ không xa lánh như người khác", vì họ chính là những người giúp ông hoàn thành công việc.

Về số tiền 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng), ông Thắng nghĩ đơn giản rằng "mình cứ làm tốt, anh em cảm ơn thì nhận". Việc nhận tiền do phía doanh nghiệp chủ động, ông không gợi ý hay ép buộc gì, đến nay rất hối hận vì đánh mất thanh danh sau mấy chục năm công tác.

Các cựu cán bộ còn lại cũng đều bày tỏ sự ăn năn, đã nhận thức hành vi nhận tiền là sai phạm, cố gắng cùng gia đình nộp lại để khắc phục. Cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng cho biết, sau khi nhận 13,4 tỉ đồng thì chi vào nhiều việc chung của cơ quan, một phần giữ cho cá nhân, đến nay mới khắc phục được 4,2 tỉ đồng, phần còn lại rất khó khăn vì gia đình không còn nguồn tài chính nào nữa.

Giám đốc Công ty Hoàng Dân cũng thể hiện sự thành khẩn, thừa nhận toàn bộ hành vi bị viện kiểm sát truy tố. Bị cáo còn bày tỏ nguyện vọng được bán toàn bộ 175 cây vàng (tương đương 6,5 kg) bị thu giữ cùng các bất động sản đang bị kê biên hoặc tạm ngừng giao dịch, nhằm khắc phục hậu quả vụ án.