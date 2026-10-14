Cựu Thủ tướng Malaysia bị bác đơn xin hoãn thi hành án tù 15 năm

Thẩm phán Noor Ruwena Md Nordin cho biết không có tình tiết đặc biệt nào đủ để biện minh cho việc hoãn thi hành án. “Do đó, xét trên cơ sở toàn diện, đơn này bị bác bỏ”, thẩm phán tuyên bố, theo Reuters.

Ông Najib (73 tuổi), giữ chức Thủ tướng Malaysia từ năm 2009 đến năm 2018, bị giam giữ vào năm 2022 sau khi bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến vụ biển thủ hàng tỉ USD từ quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB.

Theo các nhà điều tra của Mỹ và Malaysia, ít nhất 4,5 tỉ USD đã bị biển thủ từ 1MDB, trong đó khoảng 1 tỉ USD được chuyển vào các tài khoản có liên quan đến ông Najib. Cựu thủ tướng từng xin lỗi vì xử lý sai vụ bê bối, nhưng vẫn khẳng định mình vô tội và cho rằng ông bị người khác lừa dối về nguồn gốc số tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân, theo kênh Channel NewsAsia.

Các luật sư của cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak đã yêu cầu Tòa án tối cao Kuala Lumpur tạm hoãn bản án bổ sung 15 năm tù được tuyên tháng 12.2025 ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến liên quan, Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim hồi tháng 9 đã ban lệnh ân xá có điều kiện cho ông Najib, cho phép ông chấp hành phần còn lại của một bản án khác tại nhà, với điều kiện nộp khoản tiền phạt 50 triệu ringgit (khoảng 320 tỉ đồng).

Sau quyết định này, các luật sư của ông Najib đã đề nghị Tòa án tối cao Kuala Lumpur tạm hoãn bản án 15 năm tù bổ sung, được tuyên vào tháng 12.2025 trong một vụ án tham nhũng khác liên quan đến quỹ 1MDB.

Theo kế hoạch, bản án bổ sung sẽ được thi hành sau khi thời hạn quản thúc tại gia của ông kết thúc vào tháng 8.2028.

Kênh Channel NewsAsia cho hay đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) của ông Najib đã phát động chiến dịch gây quỹ nhằm giúp ông thanh toán khoản tiền phạt 50 triệu ringgit và tạo điều kiện để cựu thủ tướng được phóng thích. Các luật sư của ông cho biết một phần đáng kể tài sản của thân chủ vẫn bị phong tỏa và đặt dưới sự quản lý của các cơ quan thi hành án.

Vào năm 2025, luật sư của cựu thủ tướng, ông Muhammad Shafee Abdullah cũng nói rằng ông Najib có thể trở lại chính trường nếu được ân xá và ra tù.