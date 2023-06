Cựu Tổng thống Trump tiếp tục bị truy tố vì giữ tài liệu mật bất hợp pháp

"Hôm nay, một cáo trạng được công khai, buộc tội ông Donald J. Trump với tội danh nghiêm trọng là vi phạm luật an ninh quốc gia và tham gia vào âm mưu cản trở công lý. Bản cáo trạng này đã được một đại bồi thẩm đoàn gồm các công dân quận Nam Florida bỏ phiếu. Bộ luật bảo vệ thông tin quốc phòng quốc gia rất thiết yếu đối với sự an toàn và an ninh của Mỹ, và luật phải được thực thi. Việc vi phạm luật này đặt quốc gia trước nhiều nguy cơ", công tố viên Jack Smith cho biết.

Cuộc họp báo ngắn ngủi kéo dài 2 phút rưỡi diễn ra sau việc công bố 37 tội danh hình sự liên quan đến việc ông Trump lưu giữ một số bí mật an ninh nhạy cảm nhất của Mỹ sau khi ông rời Nhà Trắng hồi năm 2021.

Theo cáo trạng, một số tài liệu mật được phát hiện trong phòng tắm, trên sân khấu phòng khiêu vũ, và trong một nhà kho tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ông Trump sở hữu ở Florida. Cũng theo cáo trạng liên bang này, một số tài liệu chứa thông tin về chương trình hạt nhân bí mật của Mỹ và các lỗ hổng tiềm ẩn của Mỹ trong trường hợp bị tấn công.

Ông Trump cũng bị cáo buộc đã thảo luận với các luật sư về khả năng nói dối nhà chức trách đang tìm cách thu hồi các tài liệu. Theo bản cáo trạng dài 49 trang, ông Trump nói với một luật sư: "Sẽ tốt hơn không nếu chúng ta nói với họ là chúng ta không giữ cái gì ở đây hết?"

Ông Trump đã tuyên bố mình vô tội. Sau khi các cáo buộc được công bố, ông Trump đăng lên nền tảng mạng xã hội Truth Social nội dung chỉ trích công tố viên Smith: "Ông ấy là một người ghét Trump, một kẻ tâm thần loạn trí không nên tham gia vào bất cứ vụ án nào liên quan tới 'Công lý'".

Tại một sự kiện ở Bắc Carolina hôm 9.6, Tổng thống Joe Biden tỏ ra giữ khoảng cách với bản cáo trạng liên bang liên quan đến đối thủ chính trị của mình.

Ông Trump sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại tòa án ở Miami vào ngày 12.6. Một cựu cố vấn của ông, Walt Nauta, cũng đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan.



Sáng 9.6, 2 trong số các luật sư cựu tổng thống John Rowley và Jim Trusty đã rút khỏi vụ án vì nhiều lý do không rõ ràng.