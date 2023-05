Đa cấp biến tướng 'giăng bẫy' công nhân: Có dấu hiệu phạm tội hình sự

Thay đổi địa điểm, tiếp tục hoạt động?

Cuối năm 2022, Báo Thanh Niên đã đăng loạt bài điều tra Lao động thất nghiệp sập bẫy đa cấp, phản ánh hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng tại các chi nhánh thuộc Công ty TNHH Caster City VN, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM. Sau đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (57 tuổi, quê Cần Thơ, là nạn nhân tại cơ sở hộ kinh doanh Gold Star số 226/1 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú; là chi nhánh Công ty TNHH Caster City VN) đã gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an Q.Tân Phú, yêu cầu khởi tố hình sự các đối tượng liên quan.

Bà Cẩm cho biết sau khi nộp đơn tố cáo, bà được cán bộ Công an Q.Tân Phú mời làm việc vào tháng 1.2023. Tại buổi làm việc, bà Cẩm đã cung cấp hết chứng cứ, tài liệu liên quan đến hoạt động đa cấp biến tướng tại cơ sở hộ kinh doanh Gold Star. Tuy nhiên, cho đến nay, hơn 4 tháng trôi qua, bà Cẩm không nhận được trả lời phía Công an Q.Tân Phú. Liên quan đến vấn đề này, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hộ kinh doanh Gold Star đã đóng cửa và chuyển về gần giao lộ đường Tân Kỳ Tân Quý - Dương Văn Dương (P.Tân Quý, Q.Tân Phú) với tên hộ kinh doanh N.S. Bên cạnh đó, chi nhánh của Công ty TNHH Caster City VN tại đường Bác Ái (Q.Tân Phú) vẫn mở cửa hoạt động, thu hút nhiều người xin việc tìm đến.