Đã có kết quả tuyển bổ sung lớp 10, học sinh đến trường THPT xem kết quả

Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM, Phòng Quản lý chất lượng đã hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển bổ sung lớp 10 đối với 79 các trường THPT có tuyển bổ sung năm học 2026-2027.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị ban giám hiệu các trường THPT thực hiện:

Bước 1: In danh sách tuyển sinh bổ sung ra bản giấy.

Bước 2: Rà soát, đối chiếu lại toàn bộ dữ liệu với phương án điểm mà trường đã báo cáo về Sở GD-ĐT.

Bước 3: Nếu phát hiện sai sót, vui lòng thông báo gấp về Phòng Quản lý chất lượng để kịp thời điều chỉnh.

Sở GD-ĐT hướng dẫn thí sinh tham gia xét tuyển tuyển bổ sung lớp 10 cần liên hệ với trường THPT mà mình nộp đơn dự tuyển để biết kết quả chính xác.

Các trường THPT sẽ nhận hồ sơ nhập học bổ sung lớp 10 từ ngày 4 đến 16 giờ ngày 7.8. Các trường sẽ có hướng dẫn cụ thể về quy trình và thủ tục nhập học cho học sinh trúng tuyển.

Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng lưu ý các trường giải đáp thắc mắc của phụ huynh học sinh liên quan đến phương án tuyển sinh mà nhà trường đã trình Sở GD-ĐT, đề nghị nhà trường giải thích rõ ràng, thấu đáo, tránh để phát sinh những thắc mắc hoặc bức xúc không đáng có.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM ảnh: Độc Lập

Sở này cũng đề nghị trường phân công cán bộ có năng lực tư vấn, sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp kịp thời các câu hỏi của phụ huynh và học sinh một cách rõ ràng, lịch sự và thuyết phục. Trong trường hợp phát sinh sự cố (khiếu nại, phản ứng gay gắt, tranh chấp...), nhà trường báo cáo ngay về Sở GD-ĐT để phối hợp xử lý kịp thời.

Năm nay, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức tuyển bổ sung lớp 10 vào 79 trường THPT công lập năm học 2026 - 2027 với chỉ tiêu là 3.488 học sinh.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển bổ sung vào một trường THPT công lập trong số các trường và không được thay đổi nguyện vọng trường đã đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Các trường có tuyển bổ sung lớp 10 thành lập hội đồng tuyển sinh bổ sung, chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo đúng thời gian quy định, đảm bảo học sinh được tiếp nhận hồ sơ phải đáp ứng đúng đối tượng và điều kiện quy định theo từng loại hình tuyển bổ sung.