Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đà Nẵng chi 1.380 tỉ đồng mở trục ven sông kết nối Khu thương mại tự do

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/01/2026 16:12 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến giao thông ven sông Cu Đê kết nối Khu thương mại tự do với tổng mức đầu tư hơn 1.380 tỉ đồng.

Ngày 20.1, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã ban hành quyết định về việc đầu tư dự án tuyến đường ven sông Cu Đê có chiều dài khoảng 5 km, hướng tuyến bắt đầu từ đường tránh Nam Hải Vân và kết thúc tại nút giao kết nối cao tốc Bắc - Nam.

Phạm vi triển khai dự án thuộc địa bàn P.Hải Vân. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, quy mô 4 làn xe cơ giới.

Đà Nẵng chi 1.380 tỉ đồng mở trục ven sông kết nối Khu thương mại tự do- Ảnh 1.

Đà Nẵng chi 1.380 tỉ đồng mở trục ven sông kết nối Khu thương mại tự do

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong khuôn khổ dự án, thành phố sẽ xây dựng mới hai cây cầu trên tuyến, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 - 2028, bảo đảm phù hợp với lộ trình phát triển các khu chức năng trọng điểm và các dự án động lực của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Không chỉ đóng vai trò cải thiện năng lực giao thông, tuyến ven sông Cu Đê còn là trục kết nối trực tiếp vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng (mô hình kinh tế mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và công bố vào tháng 6.2025).

Khu thương mại tự do được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Việc đầu tư tuyến giao thông này được UBND TP.Đà Nẵng đánh giá là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành, vận hành và kết nối các phân khu chức năng của Khu thương mại tự do với đô thị Đà Nẵng cũng như mạng lưới giao thông quốc gia.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881 ha, được bố trí tại 7 vị trí không liền kề trên địa bàn thành phố. Các khu chức năng được quy hoạch đa dạng, bao gồm sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

Ba vị trí đầu tiên nằm tại P.Hải Vân, với tổng diện tích hơn 600 ha, tiếp giáp chân đèo Hải Vân, sông Cu Đê, đường tránh Nam Hải Vân, vịnh Kim Liên và Khu công nghiệp Liên Chiểu. Các vị trí còn lại phân bố tại khu vực Bà Nà và Hòa Vang; trong đó lớn nhất là vị trí thứ 4 với khoảng 559 ha và vị trí thứ 7 khoảng 401 ha…

Tin liên quan

Đà Nẵng chi 1.400 tỉ đồng giải bài toán ngập úng đô thị

Đà Nẵng chi 1.400 tỉ đồng giải bài toán ngập úng đô thị

Trước tình trạng ngập úng đô thị diễn biến phức tạp trong những năm gần đây, TP.Đà Nẵng đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp quy mô lớn, với quyết tâm từng bước giải bài toán ngập nước kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Đà Nẵng: 'Trao quyền' cho sở, địa phương được tuyển dụng, quản lý cán bộ

Đà Nẵng: Ra 'tối hậu thư' giải phóng mặt bằng QL14B, thi công xuyên đêm

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Khu thương mại tự do TP.Đà Nẵng tuyến đường ven sông Hạ tầng kỹ thuật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận