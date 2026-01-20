Ngày 20.1, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã ban hành quyết định về việc đầu tư dự án tuyến đường ven sông Cu Đê có chiều dài khoảng 5 km, hướng tuyến bắt đầu từ đường tránh Nam Hải Vân và kết thúc tại nút giao kết nối cao tốc Bắc - Nam.

Phạm vi triển khai dự án thuộc địa bàn P.Hải Vân. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, quy mô 4 làn xe cơ giới.

Đà Nẵng chi 1.380 tỉ đồng mở trục ven sông kết nối Khu thương mại tự do ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong khuôn khổ dự án, thành phố sẽ xây dựng mới hai cây cầu trên tuyến, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 - 2028, bảo đảm phù hợp với lộ trình phát triển các khu chức năng trọng điểm và các dự án động lực của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Không chỉ đóng vai trò cải thiện năng lực giao thông, tuyến ven sông Cu Đê còn là trục kết nối trực tiếp vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng (mô hình kinh tế mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và công bố vào tháng 6.2025).

Khu thương mại tự do được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Việc đầu tư tuyến giao thông này được UBND TP.Đà Nẵng đánh giá là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành, vận hành và kết nối các phân khu chức năng của Khu thương mại tự do với đô thị Đà Nẵng cũng như mạng lưới giao thông quốc gia.