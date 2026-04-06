Giáo dục

Đà Nẵng chỉ đạo siết chặt bếp ăn trường học, quy trách nhiệm người đứng đầu

Mạnh Cường
06/04/2026 16:38 GMT+7

Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học, thành phố Đà Nẵng yêu cầu siết chặt toàn diện công tác kiểm soát từ nguồn cung đến chế biến, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm trực tiếp của hiệu trưởng và người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Ngày 6.4, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố, ông Phạm Đức Ấn, đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các bếp ăn tập thể, bán trú.

Theo đó, các trường học phải rà soát toàn diện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, từ khâu lựa chọn nguồn cung, quy trình chế biến đến việc lưu mẫu thức ăn.

Bữa ăn của học sinh miền núi thành phố Đà Nẵng luôn được cải thiện nhằm đảm bảo đủ chất dinh dưỡng

ẢNH: TRÀ THU

Thành phố yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng được đưa vào sử dụng trong trường học.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc quán triệt trách nhiệm của người đứng đầu. Hiệu trưởng và chủ cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước cơ quan quản lý nhà nước và trước pháp luật nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc vi phạm quy định về an toàn thực phẩm tại đơn vị mình.

Sở GD-ĐT thành phố được giao chủ trì, phối hợp với ngành y tế và các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho trường học nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Ngành y tế được yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra liên ngành, thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa ngộ độc trong môi trường học đường.

Trong khi đó, UBND các xã, phường phải siết chặt quản lý nguồn cung thực phẩm trên địa bàn, tăng cường giám sát, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của người dân, phụ huynh liên quan đến bếp ăn trường học.

UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị cấp xã, phường sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm do buông lỏng quản lý hoặc thiếu kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm.

Tin liên quan

Hưng Yên: Khuyến khích phụ huynh giám sát nguồn gốc thực phẩm, bếp ăn trường học

Hưng Yên: Khuyến khích phụ huynh giám sát nguồn gốc thực phẩm, bếp ăn trường học

Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú huy động sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát nguồn gốc thực phẩm, bếp ăn trường học.

Bếp ăn trường học phải là 'giảng đường thứ 2'

Vụ học sinh ngộ độc tập thể: Rà soát bếp ăn trường học toàn tỉnh Quảng Trị

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng An toàn thực phẩm bếp ăn trường học cơ sở giáo dục bữa ăn bán trú bữa ăn học đường
